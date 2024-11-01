edición general
El verdadero problema de la vivienda no es sólo su precio, sino la imposibilidad de conectarla a la red eléctrica

Nunca en la reciente historia de España los promotores de vivienda se han encontrado con el rechazo a su proyecto al no tener capacidad el nudo de la red eléctrica más cercano de donde quieren construir las casas. Según ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible.

Gry #3 Gry *
Que empiecen a construir viviendas autosuficientes con paneles solares y baterías. Ya verás como las eléctricas se ponen a aumentar la capacidad de la red cagando leches. :-P

Probablemente ni pierdan dinero. Pueden vender las viviendas algo más caras por no tener que pagar luz y los terrenos serán más baratos por la falta de suministro eléctrico.
1 K 27
Sinfonico #8 Sinfonico
Cuando todos tengamos coches eléctricos va a ser la risa esto
1 K 26
#9 Tecar
El verdadero problema son los bocazas con discursos populistas que no hay por donde agarrarlos.
El problema de la vivienda es que se ha convertido en un instrumento financiero de negocio y especulación.
No hay más.
Construir viviendas no es tan fácil, tras la crisis del ladrillo ni siquiera hay tejido productivo suficiente para soportar lo que se dice que se va a construir, los encofradores, los albañiles, las excavadoras y las grúas no salen de debajo de las piedras, y mucho menos los materiales necesarios.
Por no hablar de lo que comenta el artículo de infraestructuras básicas de suministros, luz, agua, alcantarillado comunicaciones etc..
1 K 20
Torrezzno #1 Torrezzno
Hay gente que se las ingenia para que tanto una cosa como la otra no sean un problema xD
0 K 19
HeilHynkel #7 HeilHynkel *
El problema no es capacidad de generación que hay de sobra .. el problema es el transporte. Y no solo para las viviendas nuevas.

#1

Se les podría llamar ... ingeniadores o algo así a esas profesiones. :roll:
1 K 26
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero, ¿este atasco por qué sucede? Hecha la ley, hecha la trampa. Toda la demanda compite por todos los espacios. No se diferencia ni por uso de esa energía (industria, centro de datos, residencial, hidrógeno, etc) algo que el Gobierno intentó aprobar en el RD 7/2025 y que finalmente se quedó sin aprobar el pasado mes de julio.

Al ir todos a todo se convierte en una carrera y el primero que llama y solicita una capacidad se la queda. Paga por ello y se le mantiene por unos cinco años tiempo en…   » ver todo el comentario
0 K 13
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
La CNMC obliga a Red Eléctrica a publicar el 20 de febrero los mapas de capacidad de acceso de la demanda en transporte
La CNMC obliga a Red Eléctrica a publicar el 20 de febrero los mapas de capacidad de acceso de la demanda en transporte

La industria no tiene donde conectarse: nueve de cada 10 peticiones de acceso a la red eléctrica son rechazadas
elperiodicodelaenergia.com/la-industria-no-tiene-donde-conectarse-nuev
0 K 13
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Eso de poner placas y baterías es de rojos comunistas...
0 K 12
aupaatu #5 aupaatu
Pongamos que hablamos de Madrid....y su ombligo
0 K 8

