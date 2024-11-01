El verdadero problema de la vivienda no es sólo su precio, sino la imposibilidad de conectarla a la red eléctrica

Nunca en la reciente historia de España los promotores de vivienda se han encontrado con el rechazo a su proyecto al no tener capacidad el nudo de la red eléctrica más cercano de donde quieren construir las casas. Según ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible.
| etiquetas: vivienda , red eléctrica , saturación , nudos , punto de acceso , ree
Probablemente ni pierdan dinero. Pueden vender las viviendas algo más caras por no tener que pagar luz y los terrenos serán más baratos por la falta de suministro eléctrico.
El problema de la vivienda es que se ha convertido en un instrumento financiero de negocio y especulación.
No hay más.
Construir viviendas no es tan fácil, tras la crisis del ladrillo ni siquiera hay tejido productivo suficiente para soportar lo que se dice que se va a construir, los encofradores, los albañiles, las excavadoras y las grúas no salen de debajo de las piedras, y mucho menos los materiales necesarios.
Por no hablar de lo que comenta el artículo de infraestructuras básicas de suministros, luz, agua, alcantarillado comunicaciones etc..
#1
Se les podría llamar ... ingeniadores o algo así a esas profesiones.
Al ir todos a todo se convierte en una carrera y el primero que llama y solicita una capacidad se la queda. Paga por ello y se le mantiene por unos cinco años tiempo en… » ver todo el comentario
La CNMC obliga a Red Eléctrica a publicar el 20 de febrero los mapas de capacidad de acceso de la demanda en transporte
La industria no tiene donde conectarse: nueve de cada 10 peticiones de acceso a la red eléctrica son rechazadas
elperiodicodelaenergia.com/la-industria-no-tiene-donde-conectarse-nuev