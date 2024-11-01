El verdadero problema de la vivienda no es sólo su precio, sino la imposibilidad de conectarla a la red eléctrica

Nunca en la reciente historia de España los promotores de vivienda se han encontrado con el rechazo a su proyecto al no tener capacidad el nudo de la red eléctrica más cercano de donde quieren construir las casas. Según ASPRIMA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red, de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible.