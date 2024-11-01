La verdad sobre Irán: por qué no son árabes  

¿Alguna vez has mirado el mapa y has dado por sentado que todos en el Medio Oriente son árabes? Hoy desmontamos uno de los mayores espejismos culturales e históricos del mundo. Descubre por qué Irán, la heredera de la antigua Persia, no es un país árabe. Viajaremos miles de años en el tiempo para entender sus sorprendentes raíces indoeuropeas y revelaremos un dato fascinante: la estructura de la mente de un iraní y su idioma tienen más en común con el español que con el árabe.