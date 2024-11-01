edición general
4 meneos
22 clics

La verdad sobre Irán: por qué no son árabes  

¿Alguna vez has mirado el mapa y has dado por sentado que todos en el Medio Oriente son árabes? Hoy desmontamos uno de los mayores espejismos culturales e históricos del mundo. Descubre por qué Irán, la heredera de la antigua Persia, no es un país árabe. Viajaremos miles de años en el tiempo para entender sus sorprendentes raíces indoeuropeas y revelaremos un dato fascinante: la estructura de la mente de un iraní y su idioma tienen más en común con el español que con el árabe.

| etiquetas: irán , historia , cultura , país ario , árabes , musulmanes
4 0 2 K 35 cultura
7 comentarios
4 0 2 K 35 cultura
Guanarteme #1 Guanarteme
Por la misma razón que yo tampoco lo soy: por no tener el árabe como lengua materna.
2 K 45
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y yendo más a tipos étnicos, tampoco los magrebíes son árabes aunque hablen el mismo idioma que los egipcios o los saudíes.
1 K 25
#6 Robe7064
#3 El mismo idioma es un decir. El "árabe" cotidiano que la gente tiene como lengua materna en los diferentes países es más o menos como las distintas lenguas romances. La diferencia es que en los medios de comunicación y la literatura se usa y en el sistema educativo se enseña árabe estándar moderno, que sería como seguir usando el latín en entornos "elevados".
0 K 8
Galero #5 Galero
#1 Pues yo no soy árabe porque no soy de Arabia, independientemente de lo que hable mi madre.
0 K 9
#4 Robe7064
Sensacionalista por lo de "La verdad sobre Irán" (como si fuera el descubrimiento del año que son persas y no árabes) y lo de "la estructura de la mente de un iraní y su idioma tienen más en común con el español que con el árabe" (como si los 500.000.000 que hablamos castellano tuviéramos ideas o formas de pensar en común).

La mayoría de los iraníes son musulmanes chiítas, así que seguramente su cultura se parece a la de los afganos y tayikos chiítas que pueda haber y, por supuesto, a la de sus vecinos árabes chiítas.

La próxima semana "La verdad sobre los kurdos: por qué no son árabes". Estaría bueno otro de "La verdad sobre Israel: por qué no son árabes".
1 K 19
#7 srskiner
#4 me encantaría algo como la verdad sobre israel y palestina, unos son los judios que se fueron y volvieron y otros los que se quedaron.
0 K 10
fofito #2 fofito
Porque son persas
0 K 11

menéame