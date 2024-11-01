edición general
Una verdad incómoda para Feijóo ante la jueza de la dana: el líder del PP asume que la gestión de Emergencias es autonómica

Uno de los principales mantras del PP sobre la catastrófica gestión del Ejecutivo de Carlos Mazón de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, ha sido rebajar el papel de la Generalitat en la gestión de las emergencias y culpar de todo al Gobierno central. Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vio obligado a reconocer este viernes en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que la competencia de las emergencias es autonómica.

Comentarios destacados:      
sotillo #2 sotillo
Les da igual todo y lo dijo desde el primer minuto con los cadaveres todavía en el agua “Lo importante es el control del relato” esta gente carece de los principios básicos de humanidad
12 K 173
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#2 Y lo malo es que los van a seguir votando hasta gente que a perdido familiares en esos desastres, por su culpa.
1 K 31
nemesisreptante #13 nemesisreptante
#2 lo malo es que tienen razón, controlan el relato y van camino de ganar unas elecciones
0 K 10
Pablosky #1 Pablosky *
Parece mentira que estemos todavía con esto. Más aún cuando hay un vídeo de Mazón del 2022 en el que dice que toda la responsabilidad en caso de emergencia es del presidente autonómico (cuando él no era presidente :roll: ).
5 K 78
#3 luckyy
Todo vale para reventar el gobierno! La mentira vo la falta del sentido de estado que tanto hablan cuando gobiernan ellos
2 K 43
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#3 matizar que reventar al gobierno no es un fin sino un medio. El fin es saquear al estado.
0 K 11
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Un mentiroso compulsivo es Feijóo, se están viendo sus propias mentiras descaradas, que no tienen ni ton ni son.
1 K 36
#9 Nasser
La derecha para ganar elecciones tiene que mentir, si no nunca las ganaría.
No le puede decir a los votantes: " Los intereses de la mayoría nos importan una mierda, vamos a ver lo que os podemos robar legalmente e incluso vuestros derechos" sería la verdad pero hasta el votonto se daría cuenta.
4 K 36
jonolulu #5 jonolulu *
"La iniciativa de comunicación… Es la clave"

Aunque sea con putas mentiras. Y lo triste es que les funciona
1 K 32
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Si el PP se presenta con éste a las generales... menuda hostia se van a dar.
1 K 23
makinavaja #7 makinavaja
#4 Lo malo es que creo que no será así... sus votantes son como ovejas...
0 K 12
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#4 Huy el PP tiene sus votantes fijos y aunque muera alguno, seguirán votandoles los mismos.
0 K 20
Dene #6 Dene
Feijoo es un mermao... se le viene muy grande controlar un partido que tiene a sus pies la mayoría de medios, como para controlar un pais
1 K 15

