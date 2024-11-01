Una verdad incómoda para Feijóo ante la jueza de la dana: el líder del PP asume que la gestión de Emergencias es autonómica

Uno de los principales mantras del PP sobre la catastrófica gestión del Ejecutivo de Carlos Mazón de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 fallecidos, ha sido rebajar el papel de la Generalitat en la gestión de las emergencias y culpar de todo al Gobierno central. Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se vio obligado a reconocer este viernes en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que la competencia de las emergencias es autonómica.