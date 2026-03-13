A ver si los ayatolás acaban con Trump

Doce o trece días lleva la ofensiva americana e israelí contra el régimen de los ayatolás y no hay nadie con cara y ojos que apueste por su triunfo. La unanimidad de expertos y comentaristas en vaticinar el fracaso es tan absoluta, que se echa de menos a alguien que diga lo contrario, aunque sólo sea por la salud del debate. Los únicos que creen que hay posibilidades de que la operación tenga éxito y permita un cambio de régimen son ciudadanos iraníes exiliados en distintos lugares del globo.