edición general
3 meneos
76 clics
A ver si los ayatolás acaban con Trump

A ver si los ayatolás acaban con Trump

Doce o trece días lleva la ofensiva americana e israelí contra el régimen de los ayatolás y no hay nadie con cara y ojos que apueste por su triunfo. La unanimidad de expertos y comentaristas en vaticinar el fracaso es tan absoluta, que se echa de menos a alguien que diga lo contrario, aunque sólo sea por la salud del debate. Los únicos que creen que hay posibilidades de que la operación tenga éxito y permita un cambio de régimen son ciudadanos iraníes exiliados en distintos lugares del globo.

| etiquetas: ayatolás , trum , eeuu , irán , guerra
2 1 2 K 7 politica
9 comentarios
2 1 2 K 7 politica
#5 Pedro_Chosco
El artículo se resume en:

El Narangután tiene razón, ya no hay normas. Defender las normas es de cínicos, defendamos al Narangután.
3 K 54
#9 harverto
#5 Nos ha fastidiado que no hay normas, pero ni las más básicas que tengan que ver con la lógica, esas como no arriesgues miles de vidas y billones de dólares que no tienes en una estrategia de la que no sabes de la misa la media.
0 K 10
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Pasa lo mismo que con Venezuela, se sobredimensiona el apoyo que tiene la oposición dentro del país basándose en la lo que les dicen los exiliados en el extranjero
0 K 16
Rogue #1 Rogue
Hasta Libertad Digital lo pide
0 K 15
#4 tpm1
#1 Vamos, que no te has leído el artículo.
1 K 14
#3 pascuaI *
¿Pero esta señora no está todavía ingresada en ningún manicomio? Porque será que no lleva décadas escribiendo majaderías como esta.

Y ojo, no, no lo digo por lo que pone ni el titular ni la entradilla, sino por el artículo completo, que defiende lo contrario, a Trump y sus guerras.
1 K 15
ombresaco #6 ombresaco
#3 A mí también se me hace raro, no sé si pretende ser irónico, o usar cualquier circunstancia para criticar a la izquierda... Es un artículo raro, y más todavía viniendo de LD
0 K 12
DDJ #7 DDJ
El régimen de los Ayatolas no podrá caer mientras tenga como enemigo fuerte a Israel, nada le gusta más a un dictador que tener a un enemigo al que señalar y así poder subyugar al que se quiera salir del rebaño porque en esos casos o todos iguales o se es del enemigo.

Así que hablo por mi, lo que a mi me gustaría es que dentro de USA terminaran hasta los putos huevos de las purgas de Trump y que sea desde dentro donde lo detengan, tanto a él como a los majaderos de su gabinete*

Y por otro…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame