A ver si los ayatolás acaban con Trump

Doce o trece días lleva la ofensiva americana e israelí contra el régimen de los ayatolás y no hay nadie con cara y ojos que apueste por su triunfo. La unanimidad de expertos y comentaristas en vaticinar el fracaso es tan absoluta, que se echa de menos a alguien que diga lo contrario, aunque sólo sea por la salud del debate. Los únicos que creen que hay posibilidades de que la operación tenga éxito y permita un cambio de régimen son ciudadanos iraníes exiliados en distintos lugares del globo.
El Narangután tiene razón, ya no hay normas. Defender las normas es de cínicos, defendamos al Narangután.
Y ojo, no, no lo digo por lo que pone ni el titular ni la entradilla, sino por el artículo completo, que defiende lo contrario, a Trump y sus guerras.
Así que hablo por mi, lo que a mi me gustaría es que dentro de USA terminaran hasta los putos huevos de las purgas de Trump y que sea desde dentro donde lo detengan, tanto a él como a los majaderos de su gabinete*
