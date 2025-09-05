edición general
Venezuela vuela un avión militar cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos por segunda vez, dicen funcionarios del Pentágono [EN]

Por segunda vez en dos días , Venezuela ha volado aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham en aguas internacionales cerca de Sudamérica, confirmaron el viernes a CBS News varios funcionarios del Departamento de Defensa, describiendo la acción como un "choque de trenes".

#5 sliana
se dice "funcionarios del departamento de guerra", que es a lo que se dedican y lo que buscan enviando ese barco a venezuela, un nuevo incidente del golfo de tonkin
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Pasa después de que Trump diese permiso a derribar cualquier aeronave que pusiera en peligro a la flota
Mis dieses a lo cojones de los pilotos venezolanos :popcorn:
#2 chavi
Y qué ?
Es zona internacional. Ellos ni siquiera han hundido ningún barco como ha hecho EEUU
Pacman #3 Pacman
#2 Por muy internacional que sea la zona yo no me acercaria con un avión a uno de esos barcos.

Ya tu sabeh
Andreham #7 Andreham
#3 ¿Por qué? ¿Van a derribarlo como se cargaron una lancha, y la comunidad internacional (tm) va a sudar o incluso decir que era un narcoavión?
Pacman #8 Pacman
#7 Muy probablemente
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
No se yo si superbigote estará cagando duro en estos días.
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Por si alguien quiere ver las zonas de despliegue aproximadas de los barcos actualizado a hace 2 días, lo de abajo, Aruba y esa zona es Venezuela:  media
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Ya está Venezuela provocando a EEUU acercando sus costas a los buques de guerra americanos.
DarthMatter #10 DarthMatter
"... cerca de Sudamérica"

Sudamérica es muy grande.
