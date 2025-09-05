Venezuela vuela un avión militar cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos por segunda vez, dicen funcionarios del Pentágono [EN]

Por segunda vez en dos días , Venezuela ha volado aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham en aguas internacionales cerca de Sudamérica, confirmaron el viernes a CBS News varios funcionarios del Departamento de Defensa, describiendo la acción como un "choque de trenes".
Pasa después de que Trump diese permiso a derribar cualquier aeronave que pusiera en peligro a la flota
Mis dieses a lo cojones de los pilotos venezolanos
Es zona internacional. Ellos ni siquiera han hundido ningún barco como ha hecho EEUU
Ya tu sabeh
Sudamérica es muy grande.