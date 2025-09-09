edición general
El Gobierno cancela ‘in extremis’ los dos megacontratos de armas con Israel

El Gobierno cancela ‘in extremis’ los dos megacontratos de armas con Israel

Con fecha 9 de septiembre, a las 16:00 horas, la Subdirección General de Adquisiciones ha firmado la orden de revocación de la adjudicación del lanzacohetes SILAM y de los misiles contra carro SPIKE-LR2, en los que participaban empresas israelíes. Ambos están valorados en casi 1000 millones de euros. Casi 23 meses después de anunciar el embargo de armas a Israel, el Gobierno ha dado el primer paso para su aplicación efectiva.

frankiegth #1
Esto demuestra que no todos los políticos ni sus partidos políticos son iguales. Con la derecha y extrema derecha española en el poder dudo que hubieramos escuchado repetidamente la palabra "genocidio" ni en la televisión pública ni en ninguno de sus mass media afines.

También demuestra que la pluraridad política en forma de coaliciones de gobierno acaban empujando en la dirección correcta. Las mayorias absolutas acaban suponiendo solo eso, absolutismo.
frankiegth #4
Edit #1. Pluralidad política.

#5. No canto victoria pero puedo reconocer las acciones y buenas intenciones puestas en el tema.

#6. Por la razón que sea la política es lenta por defecto, como la justicia y como tantas otras cosas.
ChatGPT #8
#4 no decían que fuese lento, decían que no se podía.
frankiegth #9
#8. Tampoco se puede cometer un delito de genocidio, y todos pensábamos que en pleno siglo XXI no se podía.
ChatGPT #13
#9 pero eso que tiene que ver con lo que te estoy diciendo?

Gobierno dijo que no podía romper los contratos de armas con Israel hace un par de meses, nos mintió,’porque hoy dice que sí


Por cierto genocidios en el siglo XXI hay más de uno:

(ChatGPT)

Darfur (Sudán, desde 2003)
 • Masacres contra población africana no árabe.
 • La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Omar al-Bashir por genocidio.
 2. Yazidíes en Irak (2014–)
 • El Estado Islámico intentó exterminar a…   » ver todo el comentario
frankiegth #14
#13. Que yo sepa ninguno de los genocidios de tu lista siguen activos, ni fueron retransmitidos en directo, ni tuvieron la planificación ni la extensión del actual genocidio en curso.

#8. Soy yo el que dice que la política es lenta en #4.
ChatGPT #20
#14 chao, a moverle las porterías a otro.
frankiegth #21
#20. Te respondo exactamente lo mismo.
salteado3 #5
#1 No cantes victoria... Aún habrá una cláusula por la que tengamos que pagar los 1.000 millones igualmente por indemnización.
Sandilo #12
#5 Ya pasó con las balas. Se cancela la entrega de material no el pago.

Lo digo por si alguien cree que España no le va a dar ese dinero a Israel.
ChatGPT #6
#1 también demuestra que nos mintieron a la cara cuando decían que no se podía
0 K 10
Supercinexin #2
Uno de los dos o tres gobiernos con dignidad real de Europa. Enhorabuena y cuenten con mi voto.
#15 R2dC
#2 Eslovenia e Irlanda son los otros 2 entiendo.
fareway #3
Si vives en Madrid y escuchas alaridos, relájate, es Varsavsky vomitando su bilis. Este tipo de noticias prometen un futuro.
#10 Grahml
Pues yo tiendo a criticar a este gobierno "relativamente" bastante, por causa de su mierda postureo, pero estos actos hacen que, a pesar de ello, apoye 100 % al gobierno e incluso mi voto se decante por ellos.

Ya que el movimiento se demuestra andando.

Independientemente de los gilipollas que canten lo de la fruta y subnormalidades del estilo.
#17 R2dC
#10 a pesar de ello, apoye 100 % al gobierno e incluso mi voto se decante por ellos.

Acuérdate que es un gobierno frankestein. Vamos, que no es sólo el PSOE.
#7 Tronchador.
Mira que me da asco Pedro Sánchez y el PSOE, pero ole sus cojones, o sus intereses ocultos.
allaquevamos #23
#22 Los trabajadores de Pap Tecnos S.A. de Alcobendas y los de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de Alcalá de Henares agradecerá mucho su próximo ERE al gobierno de España y su compromiso con Palestina dado que con su simple despido se habrá conseguido parar el genocidio.
Top_Banana #26
#23 Vamos a ver!! PAP Tecnos es una filial de la israelí Rafael. No lo verán nuestros ojos, aunque por si como si cierran mañana.

EM&E ahora es parte de Indra. No te preocupes que tienen curro de sobra.

¿Que propones para detener el Genocidio que está cometiendo Israel en Palestina?
#19 R2dC
Voy a resaltar las protestas de la vuelta, que son la mejor encuesta sobre el tema que ha tenido el gobierno respecto al genocidio.

Viendo lo que se ve en las retransmisiones de la vuelta, tienen claro que esto no les va a restar políticamente.
#27 Astur_
joder se fabrican en asturias, ni ganado ni fabricar balas... pobre juventud
troymclure #25
#22 Te dejas, intencionadamente a los israelíes, o como me gusta llamarlos los mataniños genocidas, asi que no son 333 son 250 millones

Y de esos 250 tu ibas a ver 0, a la par con tu CI

Ahora puedes bloquearme
charangada #24
Los principios, si no te cuestan dinero, son opiniones, no principios.
troymclure #11
Es aquí donde un montón de subnormales se han quedado sin argumentos ( que ellos no compartían )???
allaquevamos #16
Perdemos 1000 millones de euros en ingresos, pero esto va a alegrar a algun otro pais exportador de armamento, seguramente EEUU. Nada mejor que todo quede en casa.
troymclure #18
#16 Perdemos 1000 millones por dejar de comprar????

En el cole te explicaron la diferencia entre menos y mas???
allaquevamos #22
#18 Esos equipos se fabrican por un conjunto de empresas una española, otra francesa y una alemana. Se fabrican total o parcialmente aquí....pues si...perdemos...

Me puedes decir que no los 1000 millones que asi a ojo 333 millones si se repartieran equitativamente.

Ahora va a ser mejor comprarselos directamente a USA, o a China, y no ver un duro en inversión nacional.
menéame