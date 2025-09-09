El Gobierno cancela ‘in extremis’ los dos megacontratos de armas con Israel

Con fecha 9 de septiembre, a las 16:00 horas, la Subdirección General de Adquisiciones ha firmado la orden de revocación de la adjudicación del lanzacohetes SILAM y de los misiles contra carro SPIKE-LR2, en los que participaban empresas israelíes. Ambos están valorados en casi 1000 millones de euros. Casi 23 meses después de anunciar el embargo de armas a Israel, el Gobierno ha dado el primer paso para su aplicación efectiva.