El Gobierno cancela ‘in extremis’ los dos megacontratos de armas con Israel

Con fecha 9 de septiembre, a las 16:00 horas, la Subdirección General de Adquisiciones ha firmado la orden de revocación de la adjudicación del lanzacohetes SILAM y de los misiles contra carro SPIKE-LR2, en los que participaban empresas israelíes. Ambos están valorados en casi 1000 millones de euros. Casi 23 meses después de anunciar el embargo de armas a Israel, el Gobierno ha dado el primer paso para su aplicación efectiva.
| etiquetas: gobierno , contrato , españa , israel , armas
También demuestra que la pluraridad política en forma de coaliciones de gobierno acaban empujando en la dirección correcta. Las mayorias absolutas acaban suponiendo solo eso, absolutismo.
#5. No canto victoria pero puedo reconocer las acciones y buenas intenciones puestas en el tema.
#6. Por la razón que sea la política es lenta por defecto, como la justicia y como tantas otras cosas.
Gobierno dijo que no podía romper los contratos de armas con Israel hace un par de meses, nos mintió,’porque hoy dice que sí
Por cierto genocidios en el siglo XXI hay más de uno:
(ChatGPT)
Darfur (Sudán, desde 2003)
• Masacres contra población africana no árabe.
• La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Omar al-Bashir por genocidio.
2. Yazidíes en Irak (2014–)
• El Estado Islámico intentó exterminar a… » ver todo el comentario
#8. Soy yo el que dice que la política es lenta en #4.
Lo digo por si alguien cree que España no le va a dar ese dinero a Israel.
Ya que el movimiento se demuestra andando.
Independientemente de los gilipollas que canten lo de la fruta y subnormalidades del estilo.
Acuérdate que es un gobierno frankestein. Vamos, que no es sólo el PSOE.
EM&E ahora es parte de Indra. No te preocupes que tienen curro de sobra.
¿Que propones para detener el Genocidio que está cometiendo Israel en Palestina?
Viendo lo que se ve en las retransmisiones de la vuelta, tienen claro que esto no les va a restar políticamente.
Y de esos 250 tu ibas a ver 0, a la par con tu CI
Ahora puedes bloquearme
En el cole te explicaron la diferencia entre menos y mas???
Me puedes decir que no los 1000 millones que asi a ojo 333 millones si se repartieran equitativamente.
Ahora va a ser mejor comprarselos directamente a USA, o a China, y no ver un duro en inversión nacional.