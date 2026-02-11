edición general
Los vecinos de Velluters: "Hay colas de puteros a 150 metros del Ayuntamiento de València"

La Asociación vecinal del barrio de Velluters ha denunciado un repunte de la prostitución en el conocido barrio chino de València, donde este tipo de prácticas estaban a punto de erradicarse y en los últimos años, aseguran, ha experimentado un repunte progresivo que ha devuelto a la zona la prostitución, las peleas y la degradación, todo ello a escasos metros del centro histórico y turístico de la ciudad.

Gry
Concejales probablemente...

Rogue
#2 peperos y voxetarras, que son muy de farlopa y misa los domingos

Pacman
Y como saben que son puteros y no que son prostitutos?

Ah?!
pasamos del libidinoso personaje al empoderado trabajador sexual en un momento

almadepato
Seguro que alguno del barrio se le pasó votar en las últimas elecciones

Cometeunzullo
Jornadas de puertas abiertas.


