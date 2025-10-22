Un vecino provoca una pequeña explosión en la fachada de un edificio del Port d'Alcúdia al intentar destruir un nido de avispas

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves sobre las 12.00 horas, según han informado fuentes policiales. Un hombre de nacionalidad española intentó quemar un nido de avispas con un componente químico y, de manera accidental, causó una pequeña explosión que destrozó una parte de la fachada. Los cascotes cayeron sobre el capó de un vehículo Jaecoo plateado de alquiler que se encontraba aparcado en el supermercado Agromart.