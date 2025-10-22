edición general
6 meneos
71 clics
Un vecino provoca una pequeña explosión en la fachada de un edificio del Port d'Alcúdia al intentar destruir un nido de avispas

Un vecino provoca una pequeña explosión en la fachada de un edificio del Port d'Alcúdia al intentar destruir un nido de avispas

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves sobre las 12.00 horas, según han informado fuentes policiales. Un hombre de nacionalidad española intentó quemar un nido de avispas con un componente químico y, de manera accidental, causó una pequeña explosión que destrozó una parte de la fachada. Los cascotes cayeron sobre el capó de un vehículo Jaecoo plateado de alquiler que se encontraba aparcado en el supermercado Agromart.

| etiquetas: explosión , vecino , nido , avispas , alcudia
6 0 0 K 74 actualidad
12 comentarios
6 0 0 K 74 actualidad
#1 capitan.meneito
Sí, pero ni rastro del nido.
6 K 69
Barney_77 #8 Barney_77
#1 Cuestiono sus metodos, no sus resultados.
0 K 13
GeneWilder #2 GeneWilder
De Mortadelo y Filemón.
2 K 38
Dene #9 Dene
Incluso informan de la marca del vehículo dañado.. Esto es periodismo, y lo demas, chorradas
0 K 12
Furiano.46 #3 Furiano.46
Homer Simpson en estado puro :troll:
0 K 10
Furiano.46 #5 Furiano.46
#4 brutal. Me lo imaginaba así, jajajaja
1 K 29
#6 Borgiano
¡Paren las rotativas!
0 K 8
#10 Sammy_Jankis
#6 A mí me ha parecido una noticia muy relevante! Sobre todo la parte de que los cascotes cayeron sobre el capó de un Jaecoo plateado de alquiler que se encontraba aparcado en el supermercado Agromart. ¿Es de alguno?
1 K 14
#11 Borgiano
#10 Habrá que ampliar noticia entonces, no nos podemos quedar con la duda de quién se va a hacer cargo de la reparación del vehículo.
1 K 28
#12 Perrota
#10 Y añaden que es un ciudadano español.

El periodismo 2.0 xD
0 K 10
#7 sliana
Intento exitoso
0 K 7

menéame