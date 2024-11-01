Varios aliados de Sumar prefieren apoyar a CHA en Aragón en vez de a su socio de IU, que sí cuenta con Yolanda Díaz

La campaña electoral en Aragón ha propiciado que los partidos del espacio Sumar se dividan a la hora de mostrar sus apoyos. Concretamente, representantes de Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca y el Partido Verde (antes Verdes Equo) han preferido respaldar a Chunta Aragonesista (CHA). La formación aragonesista se mide también en estos comicios frente a la coalición de IU y Movimiento Sumar, que sí cuenta con el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y varios ministros.
Como también explican #2 #4 #5
Si miras el programa IU, PODEMOS, SUMAR, CHA hablan el mismo idioma.
Es absurdo que vayan separados, mientras que la gentuza de extrema derecha todos junticos y sacando escaños a lo loco...