Varios aliados de Sumar prefieren apoyar a CHA en Aragón en vez de a su socio de IU, que sí cuenta con Yolanda Díaz

La campaña electoral en Aragón ha propiciado que los partidos del espacio Sumar se dividan a la hora de mostrar sus apoyos. Concretamente, representantes de Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca y el Partido Verde (antes Verdes Equo) han preferido respaldar a Chunta Aragonesista (CHA). La formación aragonesista se mide también en estos comicios frente a la coalición de IU y Movimiento Sumar, que sí cuenta con el respaldo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y varios ministros.

makinavaja #2 makinavaja
Mucha gente en Aragón está un poco harta de partidos-sucursal de Madrid...
6
jonolulu #4 jonolulu
#2 En CyL ha pasado algo parecido con Podemos
1
paleociencia #8 paleociencia *
#3 La izquierda debe tender siempre a la acción desde la base, y en un modelo de organización confederado, más allá si eso es lo que se quiere como modelo de Estado. Y eso es lo que no terminan de entender ni Sumar ni Podemos, que tienden a tomar decisiones centralizadas en Madrid con un líder supremo. Y claro, eso toca un poco los huevos a más de uno y con razón.
Como también explican #2 #4 #5
3
Battlestar #5 Battlestar
#2 Creo que en todas las comunidades en general están un poco hartos de que sus elecciones sean un mero "termómetro" para el estado.
2
Kantinero #6 Kantinero
#2 Por eso votan VOX/PP
0
#1 Suleiman
Que lamentable todo ..
3
Harkon #3 Harkon
#1 La jugada está clara, evitar por todos los medios que haya una alternativa estatal a la izquierda del PSOE, a estos les da igual irse a la mierda, pretenden meterse en el PSOE, o sacar su silloncito en algun momento como pago para reventar esta posiblidad.
4
DORO.C #10 DORO.C
Izquierda Desunida :troll:
0
Kantinero #7 Kantinero
Muy romántico todo pero el PSOE el lo más próximo a la izquierda que vas a ver gobernar , en Aragon por ahora el PP/Vox mientras la izquierda anda a ostias por sus egos.
0
Skiner #9 Skiner
Toda esta gente debería ir junta, no entiendo porque lo hacen tan complicado.
Si miras el programa IU, PODEMOS, SUMAR, CHA hablan el mismo idioma.
Es absurdo que vayan separados, mientras que la gentuza de extrema derecha todos junticos y sacando escaños a lo loco... :wall:
0

