edición general
7 meneos
117 clics
Van a tomar un par de “marianitos” a Getxo y alucinan con la factura: 16 euros por cada uno

Van a tomar un par de “marianitos” a Getxo y alucinan con la factura: 16 euros por cada uno

Un grupo de amigos se llevó una sorpresa al pagar las dos copas de vino y los dos martinis que habían tomado en Getxo

| etiquetas: getxo , aixerrota , factura
6 1 1 K 52 actualidad
8 comentarios
6 1 1 K 52 actualidad
#3 MiCuñao *
El tiket en modo "Factura Proforma" y el QR del supuesto TiketBai, te lleva a la web del bar en lugar de permitirte verificar la autenticidad de la factura / ticket ante Hacienda...
2 K 32
#4 muerola *
#1 efectivamente, además como bien dice #3 el QR te lleva al bar

Por otro lado al lado en el ticket pone negron y se corta , asi que me da a mí que eso no es un "vermut preparado" si no un negroni (menos aún un marianito) y aunque caro no es lo mismo, así que es un poco sensacionalista
0 K 12
#6 Kikiru
#4 A mi lo que te cobren 20e por un par de consumiciones no me importa si el sitio lo merece. Eso sí, que paguen impuestos.
0 K 6
#7 Kikiru *
#4 Es un vermú preparado, un coctel.

En mi pueblo el marianito es medio vermú y con la misma cantidad de hielo.
0 K 6
#5 Kikiru *
#3 Una estafa, lo que tendrían que hacer es denunciar.

Fuimos a comer 3 compañeros del curro a un restaurante de Bilbao y nos los dieron así. Pagamos y cuando nos íbamos le dije que esa factura proforma no era válida (no tenía ni qr) y en cuanto le pedí el libro de reclamaciones empezó a generar uno y le dije que no, que el libro.... nos devolvió los 60€ y nos salió gratis, pero aún así insistí con el libro y al final vinieron los municipales y entonces sacó el libro y puse lo que había pasado.

Lo mismo, que esos que fueron que se gastaron 4000e en vino y el mismo tipo de ticket.
0 K 6
#1 Kikiru *
Es lo que tiene ser un tieso.
1 K 18
elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
Y luego fueron a buscar trabajo, y les comieron lo de abajo...
0 K 7
#8 trasparente
Es que ir a tomar algo al molino de Punta Galea es ir pidiendo guerra,todo el mundo por allí lo sabe. Y no es un marianito, es un marianito preparado, que lleva más cosas y más trabajo.
0 K 7

menéame