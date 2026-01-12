·
Van a tomar un par de "marianitos" a Getxo y alucinan con la factura: 16 euros por cada uno
Un grupo de amigos se llevó una sorpresa al pagar las dos copas de vino y los dos martinis que habían tomado en Getxo
etiquetas:
:
getxo
,
aixerrota
,
factura
#3
MiCuñao
*
El tiket en modo "Factura Proforma" y el QR del supuesto TiketBai, te lleva a la web del bar en lugar de permitirte verificar la autenticidad de la factura / ticket ante Hacienda...
2
K
32
#4
muerola
*
#1
efectivamente, además como bien dice
#3
el QR te lleva al bar
Por otro lado al lado en el ticket pone negron y se corta , asi que me da a mí que eso no es un "vermut preparado" si no un negroni (menos aún un marianito) y aunque caro no es lo mismo, así que es un poco sensacionalista
0
K
12
#6
Kikiru
#4
A mi lo que te cobren 20e por un par de consumiciones no me importa si el sitio lo merece. Eso sí, que paguen impuestos.
0
K
6
#7
Kikiru
*
#4
Es un vermú preparado, un coctel.
En mi pueblo el marianito es medio vermú y con la misma cantidad de hielo.
0
K
6
#5
Kikiru
*
#3
Una estafa, lo que tendrían que hacer es denunciar.
Fuimos a comer 3 compañeros del curro a un restaurante de Bilbao y nos los dieron así. Pagamos y cuando nos íbamos le dije que esa factura proforma no era válida (no tenía ni qr) y en cuanto le pedí el libro de reclamaciones empezó a generar uno y le dije que no, que el libro.... nos devolvió los 60€ y nos salió gratis, pero aún así insistí con el libro y al final vinieron los municipales y entonces sacó el libro y puse lo que había pasado.
Lo mismo, que esos que fueron que se gastaron 4000e en vino y el mismo tipo de ticket.
0
K
6
#1
Kikiru
*
Es lo que tiene ser un tieso.
1
K
18
#2
elmileniarismovaallegar
Y luego fueron a buscar trabajo, y les comieron lo de abajo...
0
K
7
#8
trasparente
Es que ir a tomar algo al molino de Punta Galea es ir pidiendo guerra,todo el mundo por allí lo sabe. Y no es un marianito, es un marianito preparado, que lleva más cosas y más trabajo.
0
K
7
