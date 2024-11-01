edición general
En Vallecas al comercio le ha salido un rival: la escasez de vivienda y el boom del turismo está acaparando los bajos

"Ese es uno y ahí tienes otro. ¿Ves ese de ahí? Era un bar. Ahora tiene cuatro habitaciones dentro". Habla una vecina de Vallecas y lo que señala con el dedo son locales a pie de calle que en su día acogieron fruterías, mercerías, droguerías, tiendas de ultramarinos, farmacias o sucursales bancarias y ahora han mutado en viviendas. En algunas habitan familias que se han resignado a hacer su día a día en espacios que, advierten desde una asociación vecinal de la zona, están mal ventiladas.

tusitala #1 tusitala
Si la gente no vamos a comprar a las tiendas del barrio. Es normal que cierren.
autonomator #2 autonomator
El rentismo es una epidemia y destruye la economía. El estado debe ponerse a trabajar y defendernos de los rentistas.
toshiro #4 toshiro
El problema son los "expats", como se llaman a ellos mismos, que compran casas aqui mas caras del precio del mercado local, y ganan mucho más que los locales tributando en sus países. Pero el español medio se cabrea con el peruano que viene a trabajar y pagar impuestos contribuyendo al país, y al otro le lamen las pelotas
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
#4 Aunque seas expat tienes que tributar en España por los inmuebles de aquí.
toshiro #7 toshiro
#5 Por regla general tienen l dinero en una empresa extranjera que compra el inmueble, que ellos alquilan por un precio simbólico.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Yo tengo un local que no se alquila. Estoy pensando convertirlo en vivienda pero son unos 30-40k euros de inversión y no es el momento. Pero ya llegará si no cambian las cosas.
Sandilo #3 Sandilo
El “genocidio económico” que se está cometiendo desde el gobierno contra los autónomos provoca su caída en masa.

Esto provoca no solo el cierre si no la perdida de identidad de Los Barrios y del comercio local en favor de las grandes multinacionales que aumentan sus ventas con ello.
