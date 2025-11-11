edición general
València: Las grandes ciudades del área metropolitana se quedan sin pisos de alquiler

En Paterna quedan 59 viviendas libres, en Torrent 83 y en Mislata 25, y los arrendamientos superan con creces los mil euros al desplomarse la oferta.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
No cabe nadie más en Valencia, movedlo por redes que hay que ir saliendo poco a poco, no vengan, gracias
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Ni en Madrid, ni en Barcelona, etc...

O comenzamos a distribuir el trabajo a otras zonas geográficas o esta es nuestra condena.
DarthAcan #3 DarthAcan
Yo creo que la solución es no construir viviendas y seguir importando gente...
ElBeaver #5 ElBeaver
Gravar a las empresas que decidan instalarse en las grandes ciudades podría ser un buen principio, mientras que se facilite su instalación a lo largo de las líneas de AVE.
meroespectador #6 meroespectador
Y ¿para que van a construir masivamente si sacando pisos con cuenta gotas a precio de oro ya sacan dinero?, un proyecto de construcción grande implica más gastos, competencia, riesgos, contrataciones.
#4 zappbranigam
Si cada año la población aumenta en ciento de miles de personas y apenas se construye el problema seguirá agravandose.
