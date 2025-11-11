·
València: Las grandes ciudades del área metropolitana se quedan sin pisos de alquiler
En Paterna quedan 59 viviendas libres, en Torrent 83 y en Mislata 25, y los arrendamientos superan con creces los mil euros al desplomarse la oferta.
etiquetas
valencia
comunidad valenciana
urbanismo
ciudad
#1
NPCMeneaMePersigue
No cabe nadie más en Valencia, movedlo por redes que hay que ir saliendo poco a poco, no vengan, gracias
2
K
39
#2
cenutrios_unidos
Ni en Madrid, ni en Barcelona, etc...
O comenzamos a distribuir el trabajo a otras zonas geográficas o esta es nuestra condena.
2
K
33
#3
DarthAcan
Yo creo que la solución es no construir viviendas y seguir importando gente...
0
K
10
#5
ElBeaver
Gravar a las empresas que decidan instalarse en las grandes ciudades podría ser un buen principio, mientras que se facilite su instalación a lo largo de las líneas de AVE.
0
K
7
#6
meroespectador
Y ¿para que van a construir masivamente si sacando pisos con cuenta gotas a precio de oro ya sacan dinero?, un proyecto de construcción grande implica más gastos, competencia, riesgos, contrataciones.
0
K
7
#4
zappbranigam
Si cada año la población aumenta en ciento de miles de personas y apenas se construye el problema seguirá agravandose.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
O comenzamos a distribuir el trabajo a otras zonas geográficas o esta es nuestra condena.