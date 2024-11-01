edición general
El Valencia Basket–Maccabi se jugará con público en el Roig Arena

La decisión llega pese a que la recomendación inicial del informe policial era que el partido se disputara a puerta cerrada, pero con matices diferentes respecto al visto frente al Hapoel Tel Aviv. Ante esta situación, el club presentó una propuesta alternativa para permitir la presencia de público bajo condiciones controladas, que se ha visto respaldado por las instituciones.

jonolulu #4 jonolulu
Un equipo asiático jugando la Euroliga...

Y genocida
3 K 52
Herumel #7 Herumel
#4 Yo lo hubiese expresado al revés, Les identificaría mejor.
0 K 12
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#4 que se jodan los rusos! Ui perdón no es aquí
0 K 20
#5 Tronchador.
Ir a ver ese partido es de ser despreciable.
2 K 32
manzitor #2 manzitor
Estoy por ir... preparado.
0 K 11
#1 Pkpkpk
Los "matices diferentes":  media
0 K 9
#6 pirat
Combo johnelrojo+fachas+insolidarios+valoresdeldeporte...
Que asco
0 K 9
aupaatu #3 aupaatu *
Ellos no tienen estos problemas cuando juegan en Israel .
Parece que los jugadores Europeos no pueden ser objetores de conciencia en un estado sionista y genocida
Cosas del poderío del capital sionista
0 K 8

