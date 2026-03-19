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Val Kilmer 'resucita' gracias a la IA para protagonizar una nueva película meses después de su muerte

Val Kilmer 'resucita' gracias a la IA para protagonizar una nueva película meses después de su muerte

Será generado digitalmente en la película As Deep as the Grave con el consentimiento de su familia

| etiquetas: ia , val , kilmer , pelicula
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5 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
Galero #1 Galero
Vergüenza es poco
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#4 slender_1
AKA la familia necesita cash
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JackNorte #5 JackNorte
#4 En USA si quieres vivir necesitas mucho a nada que haya recibido tratamiento para su enfermedad. Aun retrasandolo por sus creencias personales.
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#2 Maikimaik
Habría que sacar un Val Kilmer “gracias a la IA” revolviéndose en su tumba.
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JackNorte #3 JackNorte
No se si me gusta o no , pero si que considero que es noticia , el primer muerto famoso y que la familia decide hacerlo, no se si el estaba de acuerdo o no, pero es como todo depende de quien tenga los derechos y poderes.
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menéame