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Val Kilmer 'resucita' gracias a la IA para protagonizar una nueva película meses después de su muerte
Será generado digitalmente en la película As Deep as the Grave con el consentimiento de su familia
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#1
Galero
Vergüenza es poco
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#4
slender_1
AKA la familia necesita
cash
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#5
JackNorte
#4
En USA si quieres vivir necesitas mucho a nada que haya recibido tratamiento para su enfermedad. Aun retrasandolo por sus creencias personales.
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#2
Maikimaik
Habría que sacar un Val Kilmer “gracias a la IA” revolviéndose en su tumba.
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#3
JackNorte
No se si me gusta o no , pero si que considero que es noticia , el primer muerto famoso y que la familia decide hacerlo, no se si el estaba de acuerdo o no, pero es como todo depende de quien tenga los derechos y poderes.
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