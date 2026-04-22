Berlín anunció el miércoles que Rusia suspenderá a partir del 1 de mayo el suministro de petróleo kazajo a una importante refinería que abastece al este de Alemania. La suspensión se produce en medio de la crisis energética mundial provocada por la guerra en Oriente Medio.
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"En una rueda de prensa con medios de comunicación en el Kremlin, Novak restó importancia con cierto cinismo a las posibles consecuencias para la economía alemana de esta decisión. “Los alemanes han cortado el petróleo ruso, lo que significa que todo les va bien”, afirmó".
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Y dentro de unas horas/días seguro que puede haber otra noticia sobre lo mismo que aporte nueva información, porque una cosa es el hecho puntual del corte del suministro y otra como se vaya desarrollando la situación.
Mi hijo entiende, con seis años, que si otro niño solo sabe jugar pegando debe alejarse de él.
Alemania y la UE no.