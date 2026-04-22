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Rusia suspenderá a partir del 1 de mayo el envío de petróleo de Kazajistán a Alemania

Rusia suspenderá a partir del 1 de mayo el envío de petróleo de Kazajistán a Alemania

Berlín anunció el miércoles que Rusia suspenderá a partir del 1 de mayo el suministro de petróleo kazajo a una importante refinería que abastece al este de Alemania. La suspensión se produce en medio de la crisis energética mundial provocada por la guerra en Oriente Medio.

| etiquetas: rusia , alemania , crisis energética , corte de suministro
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16 comentarios
9 2 4 K 70 actualidad
Comentarios destacados:      
duende #1 duende *
Putin debe ser muy bueno jugando al Ajedrez:
"En una rueda de prensa con medios de comunicación en el Kremlin, Novak restó importancia con cierto cinismo a las posibles consecuencias para la economía alemana de esta decisión. “Los alemanes han cortado el petróleo ruso, lo que significa que todo les va bien”, afirmó".
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duende #7 duende
#5 No exactamente, aunque tratan de lo mismo, esta está en castellano y tiene más información,
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rob #8 rob
#7 ¿Trata de lo mismo? ¿A ver si va a ser lo mismo? :-O
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Connect #9 Connect
#7 ¿Qué mas información tiene respecto a la otra? Así que sea relevante....
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duende #10 duende *
#9 Aparece información sobre la parte alemana, y además declaraciones al respecto de la parte Rusa, que no hacían comentarios en la noticia original. En particular me declaro muy fan de Alexander Novak
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Ripio #6 Ripio
#0 Es duplicada.
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duende #11 duende *
#6 Discrepo, aunque admito que es interpretable, esta es posterior y aporta algo más de información: sobre la parte alemana y declaraciones de los responsables rusos que no aparecían en la original.
Y dentro de unas horas/días seguro que puede haber otra noticia sobre lo mismo que aporte nueva información, porque una cosa es el hecho puntual del corte del suministro y otra como se vaya desarrollando la situación.
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#4 AlexGuevara
Que buena noticia para Alemania y la UE!! Esto sí que súper sanción (aunque me temo que no sé para quien)
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Fedorito #2 Fedorito *
Editado.
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YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
#2 Dame una "nos vamos a la shi..." :palm:
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#13 Onaj
Fiarse de Rusia fue el mayor error de la historia de la UE.

Mi hijo entiende, con seis años, que si otro niño solo sabe jugar pegando debe alejarse de él.

Alemania y la UE no.
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Fariseo #15 Fariseo
#13 Mientras tanto, en un universo paralelo...  media
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Fariseo #16 Fariseo
#13 En otro universo paralelo...  media
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#12 kh4os
Europa no las ve venir ni por una lado ni por otro. Le dan por todos lados.
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#14 Kuruñes3.0
Mientras dependamos para algo de eas cucarachas, no levantarermos cabeza. Lo mismo va para el Yanki.
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