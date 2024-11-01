edición general
Usar la bandera para odiar debería estar prohibido

Lo grave no es él, es lo que representa: un deterioro profundo de las raíces de un país entero, donde los partidos y grupos de derecha y ultraderecha han convertido la bandera en su marca de identidad, y a la vez frontera ideológica. Así las cosas, una vez impuesta la idea, los demás, los que no comulgamos con los reaccionarios, no portamos ni mostramos ya nunca la bandera, para no ser tenidos o confundidos con lo que no somos. Y eso siendo un simple ciudadano despolitizado, si encima eres activista social o político de izquierdas ...

Olepoint #2 Olepoint
Siempre digo que quien porta un "disfraz" es porque lo necesita, sea este disfraz una corbata, un coche de lujo, una bandera o una cresta de colores, unas tetas postizas o un cuerpo hipertrofiado de músculos. Siempre hay una causa detras, siempre. En el caso de los que portan la bandera (o la cuelgan en su balcón) es una necesidad de decir a los demás que son más españoles que el resto, cuando en realidad, la mayoría de las veces no lo son. Los auténticos españoles, a mi entender,…   » ver todo el comentario
#5 Sariel
#2 Los auténticos españoles

Eso no existe. Un auténtico español hace por donde para que no sepan ni que lo es.

Ser español, aquí no tiene valor. Ahora, como nos juntemos diez fuera, que se echen a temblar.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#6 Nada impide a la izquierda hacer uso de la bandera (himno, escudo,...) en sus mitines.

Lo que tu pides es "como yo no quiero usar la bandera que nadie mas pueda hacerlo".

Y eso no tiene ningun sentido.

Como he dicho, el dia que la izquierda abandone sus complejos el resto de partidos no usaran la bandera como si fuese suya.
Itrio #8 Itrio *
#7 No es cuestión de querer o no querer usar los símbolos nacionales. Es cuestión de respetar esos símbolos y usarlos adecuadamente. Ni son tuyos, ni son míos, son de todos. Y utilizarlos para chorradas lo único que hace es denigrarlos.

Más acomplejados me parecen quienes se tienen que esconder detrás de una bandera que no les pertenece para defender sus ideas. Parece que no son capaces ni de pensar en algún símbolo propio.
#3 laruladelnorte
Lo grave no es él, es lo que representa: un deterioro profundo de las raíces de un país entero, donde los partidos y grupos de derecha y ultraderecha han convertido la bandera en su marca de identidad, y a la vez frontera ideológica. Así las cosas, una vez impuesta la idea, los demás, los que no comulgamos con los reaccionarios, no portamos ni mostramos ya nunca la bandera, para no ser tenidos o confundidos con lo que no somos.

Así es,cuando me cruzo a esos españolitos con sus pulseritas me aparto de ellos como de la peste no vaya a ser que me confundan con esa escoria fascista.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#3 Se parte de una premisa erronea. No es que la derecha y ultraderecha hayan convertido la bandera en su marca de identidad, es que la izquierda siempre ha repudiado la bandera (erroneamente asociandola con Franco cuando es mucho anterior a el) y con eso ha permitido que solo la derecha se asocie a ella.

El dia que una izquierda sin complejos no repudie la bandera y quiera que se le asocie a ella se le caera el chiringuito a la derecha y extremaderecha.

No vayamos ahora de inocentes.
Itrio #6 Itrio
#4 "No usarás el nombre de Dios en vano".

El uso de los símbolos nacionales debería estar restringido y regulado y no permitir que cualquier papanatas se los apropie para "adornar" sus actos.
#1 Sariel
El odio no es delito, es inevitable. Incitar sí es evitable y es un delito.

Respecto al tema de la bandera, totalmente en consonancia. Pero dentro, fuera ya es otra cosa.
maquingo #9 maquingo
Ahora mismo, es el mejor identificativo de miserables y rastreros
