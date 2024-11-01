Usar la bandera para odiar debería estar prohibido

Lo grave no es él, es lo que representa: un deterioro profundo de las raíces de un país entero, donde los partidos y grupos de derecha y ultraderecha han convertido la bandera en su marca de identidad, y a la vez frontera ideológica. Así las cosas, una vez impuesta la idea, los demás, los que no comulgamos con los reaccionarios, no portamos ni mostramos ya nunca la bandera, para no ser tenidos o confundidos con lo que no somos. Y eso siendo un simple ciudadano despolitizado, si encima eres activista social o político de izquierdas ...
| etiquetas: vito quiles , bandera , fascismo , odio , opinión
Eso no existe. Un auténtico español hace por donde para que no sepan ni que lo es.
Ser español, aquí no tiene valor. Ahora, como nos juntemos diez fuera, que se echen a temblar.
Lo que tu pides es "como yo no quiero usar la bandera que nadie mas pueda hacerlo".
Y eso no tiene ningun sentido.
Como he dicho, el dia que la izquierda abandone sus complejos el resto de partidos no usaran la bandera como si fuese suya.
Más acomplejados me parecen quienes se tienen que esconder detrás de una bandera que no les pertenece para defender sus ideas. Parece que no son capaces ni de pensar en algún símbolo propio.
Así es,cuando me cruzo a esos españolitos con sus pulseritas me aparto de ellos como de la peste no vaya a ser que me confundan con esa escoria fascista.
El dia que una izquierda sin complejos no repudie la bandera y quiera que se le asocie a ella se le caera el chiringuito a la derecha y extremaderecha.
No vayamos ahora de inocentes.
El uso de los símbolos nacionales debería estar restringido y regulado y no permitir que cualquier papanatas se los apropie para "adornar" sus actos.
Respecto al tema de la bandera, totalmente en consonancia. Pero dentro, fuera ya es otra cosa.