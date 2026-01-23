·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5080
clics
El bulo viral de El Debate
5764
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
3276
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
3691
clics
ICE secuestra a un niño porque no tiene a mano una prueba de ciudadanía [Eng]
3950
clics
"¿Qué narices es eso?": la guerra en Ucrania ha entrado en su fase más demencial, drones convertidos en "Uber" de combate
más votadas
665
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
460
Las grandes tecnológicas alertan de que, si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial
259
El bulo viral de El Debate
503
Los republicanos detonarán a medianoche su arma secreta para impedir que las mujeres voten [ENG]
316
Agentes de ICE encañonan a agentes de policía "de color" y les piden los papeles [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
142
clics
Urnas: La tira de Gallego & Rey
La tira de Gallego & Rey . Cuarta entrega del año 2026 .
|
etiquetas
:
urnas
,
tira
,
gallego
,
rey
15
3
0
K
303
ocio
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
303
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Leon_Bocanegra
#4
que no te cuestan dinero?
Ay cariño!! Que tierno. Que inocencia!!
3
K
50
#8
Deviance
#4
No te lo crees ni tú, eso.
1
K
29
#5
xyria
#4
Pues es lo que hay, así que ajo y agua.
1
K
27
#1
ExtremeñoOrgulloso
TelePedro
3
K
-15
#2
Leon_Bocanegra
#1
este es el comentario más sesudo de los 8 que llevas.
Enhorabuena!
8
K
128
#6
termopila
#2
la IA le quitará el trabajo, sera un fachapobre, en el paro y pidiendo ayudas al gobierno
1
K
20
#3
xyria
#1
Ya tienes bastantes TeleFachas, así que no te quejs.
0
K
10
#4
ExtremeñoOrgulloso
#3
Las telesfachas no me cuestan dinero, así que sí me quejo
2
K
5
#9
oceanon3d
#1
Tanto trabajo en entrar una y otra vez cambiando de nik ¿Para que? ¿Que sentido tiene?
Cuanto cansino por Dios.
2
K
35
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ay cariño!! Que tierno. Que inocencia!!
No te lo crees ni tú, eso.
Enhorabuena!
Cuanto cansino por Dios.