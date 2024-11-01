Unos 450 españoles han servido en el Ejército israelí durante el genocidio de la Franja Gaza

En la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, bajo investigación por posible genocidio por dos tribunales internacionales, participaron cerca de medio millón de militares -entre reservistas movilizados y profesionales-. Unos 50.000 eran residentes en el extranjero con doble o múltiple nacionalidad. De ellos, al menos 451 eran ciudadanos españoles, según los datos desvelados por Declassified UK. El 'ranking' lo encabezan estadounidenses, franceses y rusos.