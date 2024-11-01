edición general
Unos 450 españoles han servido en el Ejército israelí durante el genocidio de la Franja Gaza

En la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, bajo investigación por posible genocidio por dos tribunales internacionales, participaron cerca de medio millón de militares -entre reservistas movilizados y profesionales-. Unos 50.000 eran residentes en el extranjero con doble o múltiple nacionalidad. De ellos, al menos 451 eran ciudadanos españoles, según los datos desvelados por Declassified UK. El 'ranking' lo encabezan estadounidenses, franceses y rusos.

#1 candonga1
Iban de safari como en Sarajevo?
7
Ludovicio #2 Ludovicio
Vergüenza.
6
sotillo #4 sotillo
Que tengan pasaporte o nacionalidad española es solo para poder huir en caso de necesidad pero son colonos de los que van a asesinar a los vecinos a cambio de un botín, deberían juzgarlos por genocidio y decir quien son pa saber si tenemos de vecino a un carnicero que puede acabar con nuestra vida o la de nuestros hijos si les llevas la contraria
5
#6 soberao
#3 #4 En cuanto salgan de Israel se arriesgan a que les juzguen, porque la población asesinada en Gaza son civiles, y esos españoles han participado activamente y son responsables directos de un genocidio de civiles desarmados en curso y retransmitido en directo.
2
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#6 sigue soñando.... sionistapass
1
javibaz #9 javibaz
#6 eso estaría muy bien, pero los israelís se mueven por el mundo, tristemente ,sin ningún miedo, cuentan con respaldo
1
javibaz #3 javibaz
No se cuantos serán exactamente, pero la gran mayoría de israelís tienen alguna doble nacionalidad. Los que no la tienen, seguramente serán palestinos.
3
Ovlak #7 Ovlak
#3 Pues ya está tardando el gobierno en retirarles la nacionalidad española dado que no hay convenio de doble nacionalidad y se dedican a servir en un ejército genocida y extranjero. Sin perjuicio de que, si pisan suelo español, se les encadene al momento y se les siente delante de un tribunal.
5
#10 Beltza01
#3 Si son sefardies puede que triple. Pais de sus padres, pais de sus tataratataratatarabuelos y la tierra prometida buena verdadera y como no me des tu bocadillo te pego que mi primo es el de zumosol.
2
capitan__nemo #13 capitan__nemo
"Netanyahu, lanzó una serie de operaciones militares contra la Franja de Gaza, que a fecha del 10 de febrero de 2026, se han cobrado 72.045 vidas palestinas, entre civiles y militares."
Ni de coña. Han sido muchas mas.
www.meneame.net/m/actualidad/ejercito-israeli-admite-ahora-recuento-ha
"Estimaciones independientes basadas en la experiencia de conflictos anteriores, informaciones confirmadas y metodología epidemiológica sugieren cifras

…   » ver todo el comentario
2
Ludovicio #15 Ludovicio
#13 Un genocidio histórico tapado por medio mundo.
1
cax #11 cax
Que vergüenza. Se les debería imputar por genocidio.
1
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Los nazis dudan entre ayudar a los judios o gasearles...
1
cocolisto #16 cocolisto
Malnacidos en España.
0
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Habran ido rusos israelies a matar palestinos y en rusia los mismos habran ido a matar ucranianos.  media
0
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
y antes y durante...que sepamos, cuidado con esos cabronias, genocidas disfrazados de españoles y quizas en nuestras tierras
0

