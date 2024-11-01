“Uno de los mitos que más ha calado de la dictadura es que Franco inventó la Seguridad Social o que no había paro. Todo tiene trampa”

La periodista Natalia Junquera, especializada en memoria histórica, desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la dictadura franquista: desde la falsa idea de que Franco creó la Seguridad Social hasta el supuesto “pleno empleo” de la época. Explica cómo estos relatos distorsionan la realidad histórica y por qué están calando especialmente entre los jóvenes. Una reflexión sobre la importancia de combatir la desinformación sobre el franquismo.
"En 1938, en plena guerra civil, se promulga el Fuero del Trabajo en el bando nacional o franquista. En el mismo documento, el Estado se compromete a ampliar los seguros de vejez, invalidez, enfermedad y paro forzoso. [...] En 1942, se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad y en 1945, en el Fuero de los Españoles se da ya un cuadro bastante completo de seguros sociales. [...] En 1963 aparece la Ley
Cualquiera diría que quieres hacer creer que el desarrollo de la Seguridad Social empezó y acabó con Franco.
Claro, se largaban a Alemania o Francia
Eso si, mejor no comparéis los datos económicos de 1975 con los de 2025. No sea que os salgan datos fascitas.
Cuando aún hay lloricas franquistas que lloran y hacen lo posible por desviar la atención cuando se critica al franquismo, tal vez hace falta seguir criticando el franquismo.
No habia paro porque el 75% de las mujeres en edad de trabajar no buscaban empleo, estaban en su casa con sus labores
La tasa de actividad femenina en ese período era significativamente baja en comparación con la actual, situándose en torno al 27,6%