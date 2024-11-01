edición general
“Uno de los mitos que más ha calado de la dictadura es que Franco inventó la Seguridad Social o que no había paro. Todo tiene trampa”

"Uno de los mitos que más ha calado de la dictadura es que Franco inventó la Seguridad Social o que no había paro. Todo tiene trampa"

La periodista Natalia Junquera, especializada en memoria histórica, desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la dictadura franquista: desde la falsa idea de que Franco creó la Seguridad Social hasta el supuesto “pleno empleo” de la época. Explica cómo estos relatos distorsionan la realidad histórica y por qué están calando especialmente entre los jóvenes. Una reflexión sobre la importancia de combatir la desinformación sobre el franquismo.

Milmariposas #2 Milmariposas
Lo del paro y el subsecuente "morirse de hambre" que se lo expliquen los millones de retornados cuando murió el dictador. O incluso los millones que se quedaron adonde habían llegado, a los cuatro rincones de Europa, para que lo entiendan bien. Y no se les olvide.
0 K 13
Connect #9 Connect
No la inventó pero si la implantó. En 1931 en la constitución de la II República se recogió en el artículo 46. Pero nunca se llegó a implantar. Tuvo que ser con la llegada de la dictadura que se aprobara una suerte de Seguridad Social, aunque cubría básicamente a las grandes ciudades.
0 K 13
NATOstrófico #6 NATOstrófico
Pues a @_pozz si se la colaron a la vista de su voto.
0 K 10
Lenari #4 Lenari
De
es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_Social_(España)#Dictadura_(1936-1975)

"En 1938, en plena guerra civil, se promulga el Fuero del Trabajo en el bando nacional o franquista. En el mismo documento, el Estado se compromete a ampliar los seguros de vejez, invalidez, enfermedad y paro forzoso. [...] En 1942, se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad y en 1945, en el Fuero de los Españoles se da ya un cuadro bastante completo de seguros sociales. [...] En 1963 aparece la Ley

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#8 ldoes
#4 Te has dejado el periodo de la restauración y Segunda República (1875-1936) y el de la transición democrática (1975-1982)

Cualquiera diría que quieres hacer creer que el desarrollo de la Seguridad Social empezó y acabó con Franco.
1 K 18
Kantinero #3 Kantinero
No había paro.

Claro, se largaban a Alemania o Francia
0 K 7
#1 miraqueereslinda
"Noticia" de máxima actualidad en progrelandia.

Eso si, mejor no comparéis los datos económicos de 1975 con los de 2025. No sea que os salgan datos fascitas.
4 K -5
#5 ldoes *
#1 El envío no está en actualidad. El envío no habla del concretísimo dato cherrypickeado que quieras sacar a debate.

Cuando aún hay lloricas franquistas que lloran y hacen lo posible por desviar la atención cuando se critica al franquismo, tal vez hace falta seguir criticando el franquismo.
0 K 8
lonnegan #7 lonnegan *
#1 Inflación anual: El promedio del IPC para 1975 fue del 14,1%.

No habia paro porque el 75% de las mujeres en edad de trabajar no buscaban empleo, estaban en su casa con sus labores

La tasa de actividad femenina en ese período era significativamente baja en comparación con la actual, situándose en torno al 27,6%
0 K 11

