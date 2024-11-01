“Uno de los mitos que más ha calado de la dictadura es que Franco inventó la Seguridad Social o que no había paro. Todo tiene trampa”

La periodista Natalia Junquera, especializada en memoria histórica, desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre la dictadura franquista: desde la falsa idea de que Franco creó la Seguridad Social hasta el supuesto “pleno empleo” de la época. Explica cómo estos relatos distorsionan la realidad histórica y por qué están calando especialmente entre los jóvenes. Una reflexión sobre la importancia de combatir la desinformación sobre el franquismo.