Uno de cada cuatro andaluces vive en situación de exclusión social: la vivienda y el empleo precario marcan la crisis

Uno de cada cuatro andaluces vive al borde o dentro de la exclusión social en Andalucía, según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía 2025. El estudio, elaborado por Fundación FOESSA y Cáritas Española a partir de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024, presenta una radiografía detallada de las dimensiones estructurales que marcan la vida de millones de personas en Andalucía. La recuperación económica registrada en los últimos años no ha logrado transformar profundamente estas realidades ni revertir...

cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
¡Pero tienen libertad y Cruzcampo!
janatxan #6 janatxan
#4 ¡¡y la feria de abril, y la semana santa, y el rocío, y toros, y...!!!
janatxan #3 janatxan
¿Y que tal les ha ido con lo último que han elegido?
Bosck #5 Bosck
El turismo trae riqueza.
FunFrock #1 FunFrock
Vamos como un cobete
ElBeaver #2 ElBeaver
Será cosa de todos los gobiernos socialistas que Andalucía disfrutó durante décadas y de la cantidad de dinero invertido. Luego, para rematarlo, se lanzan en brazos del PP, que son otros trileros. No descarto que Andalucía termine votando por VOX para darse el tiro de gracia.
