"En la universidad siempre hay profesores de los que te dicen 'este es un guarro', es algo sistémico"

Sara Barquinero.- "Yo puedo entender, y empatizar, con un hombre al que le gusta una alumna concretamente y se mete en una situación que dices: “¿Pero cómo ha acabado aquí? Qué liada”. Esa es una cosa. Otra cosa es que yo no haya pasado un solo año de experiencia universitaria sin que me haya llegado un cotilleo, o miles, de alguno de los profesores que me rodeaban. Hay profesores que todo el mundo sabe lo que son. Te dicen “este tío es un guarro” o “cuidado, con este siempre la puerta abierta”...
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Pensar que el profesor es el único responsable de estas cosas es tratar a las mujeres como objetos pasivos sin voluntad.
Muchos profesores (y hombres en general) son unos salidos y cosifican a las mujeres, pero ninguna alumna de ninguna universidad está obligada a liarse con su profesor.
Con 20 años ya deberías poder decidir por tí misma y saber distinguir el bien del mal. Si el profesor es un baboso le denuncias y ya está.
Si te lías con tu profesor para facilitar tus estudios es otro tema; que cada cual haga lo que le convenga.
No está bien tratar a las mujeres como si fueran niñas pequeñas sin criterio propio.
www.eldiario.es/sociedad/seis-mujeres-senalan-catedratico-universitat-
cadenaser.com/cataluna/2025/12/22/la-ub-traslada-a-la-fiscalia-las-den
No, por desgracia no es "se denuncia y ya está", de hecho, esa simplificación es consecuencia de no tener ni idea de lo que es ser víctima de acoso sexual.
Nunca he sido víctima de acoso sexual, eso es verdad.
El tal Ramón Flecha es un ser despreciable que ha usado su poder para abusar de mujeres vulnerables, es execrable. Si fuera un mundo justo debería de ser expulsado de la docencia hoy mismo.
No hablo de eso.
Empeñarse en mirar el dedo cuando nos señalan la luna solo consigue que las dinámicas de poder que hacen que todo esto siga pasando se perpetúen...
Ella ya se ha retirado y siguen juntos, casi dos décadas después, y tan felices que da asco verlos
Yo conocí a una profesora al que un grupito de alumnos le tenían manía, y no perdían oportunidad en sabotear todo lo que hacia la pobre. Otros alumnos que no eran testigos del comportamiento tóxico de estos creerían sin dudar los cotilleos.