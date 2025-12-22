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"En la universidad siempre hay profesores de los que te dicen 'este es un guarro', es algo sistémico"

Sara Barquinero.- "Yo puedo entender, y empatizar, con un hombre al que le gusta una alumna concretamente y se mete en una situación que dices: “¿Pero cómo ha acabado aquí? Qué liada”. Esa es una cosa. Otra cosa es que yo no haya pasado un solo año de experiencia universitaria sin que me haya llegado un cotilleo, o miles, de alguno de los profesores que me rodeaban. Hay profesores que todo el mundo sabe lo que son. Te dicen “este tío es un guarro” o “cuidado, con este siempre la puerta abierta”...

| etiquetas: cultura , libros , novela
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14 comentarios
4 1 2 K 29 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... o “este se ha liado con no sé cuantas alumnas” y te dan los nombres. Y eso ya es otra cosa, es algo sistémico. ¿Qué hay en este mundo para que suceda constantemente? Y no, a lo mejor no es penable, pero sí que da, al menos, para debate, porque además entorpece la dinámica académica. Porque una chica que se lía con un profesor y lo pasa fatal porque él está casado, ¿qué hace luego? ¿Y qué pasa si sospecha que él se lo ha contado a sus compañeros de departamento y ve cómo todo el mundo la mira diferente? Muchas veces esa chica acaba por irse. La que sufre las consecuencias casi siempre es ella...
1 K 22
#2 Cuchifrito
Es que los profesores son unos guarros, no ha pasado nunca que una alumna intente aprobar sin estudiar.
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Chinchorro #5 Chinchorro
#2 Una pregunta; en los colegios e institutos de curas también había alumnos que intentaban aprobar sin estudiar?
3 K 41
#6 Cuchifrito
#5 Vaya igualas a menores y a mayores de edad, a lo mejor hay alguna ley que hace diferencias entre ellos, piénsatelo.
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Chinchorro #8 Chinchorro *
#6 En el instituto ya hay mayores de edad. ¿Puedes contestar la pregunta o no? ¿En los institutos había alumnos que intentaban aprobar sin estudiar?
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#13 Cuchifrito
#8 Algún caso puede haber pero es mínimo desde luego, por la dificultad de los estudios pero sobretodo por la edad.
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Chinchorro #11 Chinchorro
#10 Dices "Si el profesor es un babos le denuncias y ya está", y yo te demuestro que no es tan fácil, ni tan sencillo ni tan simple como eso.
1 K 21
Milmariposas #3 Milmariposas
Tuve en la facultad un profesor del que me contaron que estaba liado con una alumna de doctorado. Y sí, los rumores eran ciertos. También tuve otro que frecuentaba, por decirlo finamente, a otra alumna y con la que después se casó. Para los que se quejen de que esas cosas nunca terminan bien.
1 K 21
EldelaPepi #7 EldelaPepi
#3
Pensar que el profesor es el único responsable de estas cosas es tratar a las mujeres como objetos pasivos sin voluntad.

Muchos profesores (y hombres en general) son unos salidos y cosifican a las mujeres, pero ninguna alumna de ninguna universidad está obligada a liarse con su profesor.
Con 20 años ya deberías poder decidir por tí misma y saber distinguir el bien del mal. Si el profesor es un baboso le denuncias y ya está.
Si te lías con tu profesor para facilitar tus estudios es otro tema; que cada cual haga lo que le convenga.
No está bien tratar a las mujeres como si fueran niñas pequeñas sin criterio propio.
1 K 17
Chinchorro #9 Chinchorro *
#7 "Si el profesor es un baboso le denuncias y ya está."

www.eldiario.es/sociedad/seis-mujeres-senalan-catedratico-universitat-
cadenaser.com/cataluna/2025/12/22/la-ub-traslada-a-la-fiscalia-las-den

No, por desgracia no es "se denuncia y ya está", de hecho, esa simplificación es consecuencia de no tener ni idea de lo que es ser víctima de acoso sexual.
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EldelaPepi #10 EldelaPepi
#9
Nunca he sido víctima de acoso sexual, eso es verdad.
El tal Ramón Flecha es un ser despreciable que ha usado su poder para abusar de mujeres vulnerables, es execrable. Si fuera un mundo justo debería de ser expulsado de la docencia hoy mismo.
No hablo de eso.
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uyquefrio #14 uyquefrio
#7 Una lectura rápida basta para darse cuenta de que ese no es el eje principal del artículo, habla explícitamente de lo sistémico de un entorno donde determinados comportamientos y conductas son conocidos, comentados y generalmente tolerados.
Empeñarse en mirar el dedo cuando nos señalan la luna solo consigue que las dinámicas de poder que hacen que todo esto siga pasando se perpetúen...
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Cantro #4 Cantro
Un amigo, entrenador, se lió con una de sus jugadoras, una jovencita que estaba empezando

Ella ya se ha retirado y siguen juntos, casi dos décadas después, y tan felices que da asco verlos xD
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eltxoa #12 eltxoa
cotilleos. la base del conocimiento.

Yo conocí a una profesora al que un grupito de alumnos le tenían manía, y no perdían oportunidad en sabotear todo lo que hacia la pobre. Otros alumnos que no eran testigos del comportamiento tóxico de estos creerían sin dudar los cotilleos.
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menéame