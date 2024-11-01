La Universidad Complutense aprueba un recorte de 33 millones de euros

Ya está hecho. El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha aprobado este miércoles un recorte de 33,18 millones de euros para afrontar la precaria situación económica del centro, que tuvo que pedir un préstamo por 34,5 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid, a finales del pasado ejercicio, tras acumular un déficit de 142 millones de euros entre 2023 y 2024.
| etiquetas: universidad complutense , recortes , madrid
Más que nada porqyue los conserjes eran parientes y los laboratorios no.
No me cuentes milongas, joer, que la verdad la sabemos todos.
Bueh...
Y me gustaría saber en qué han recortado. Porque seguro que en personal no. Las universidades públicas soin agencias de empleo para amiguetes. Fijo que en eso no recortan.
"menos en personal, rcortaremos en lo que sea" dijo un conocido rector delante de mis narices.
Sin personal una universidad es una biblioteca...
Las universidades son el personal docente y aquellas cosas que les ayudan a enseñar.
¿Te parece raro que se intente no recortar en personal?
Menuda mentalidad colega.
