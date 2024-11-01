edición general
La Universidad Complutense aprueba un recorte de 33 millones de euros

Ya está hecho. El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha aprobado este miércoles un recorte de 33,18 millones de euros para afrontar la precaria situación económica del centro, que tuvo que pedir un préstamo por 34,5 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid, a finales del pasado ejercicio, tras acumular un déficit de 142 millones de euros entre 2023 y 2024.

#3 Celsar
50.000 votos más para Ayuso.
Feindesland #8 Feindesland
#7 Me parece rqarísiimo. Porque antes quitaban laboratorios que conserjes
Más que nada porqyue los conserjes eran parientes y los laboratorios no.

No me cuentes milongas, joer, que la verdad la sabemos todos.
#2 Juantxi
Tendrán que poner cepillos en las aulas, porque la IDA (su doctora honoris causa) recorta presupuesto aa la Universidad Pública y le hace perder fondos europeos.
WcPC #5 WcPC *
Luego que si no tenemos ninguna universidad en "noseque" lista que crean una universidad con más presupuesto que todo el sistema universitario público junto.
Feindesland #6 Feindesland
#4 #5 Como si se gastasen el dinero en mejorar nada...

Bueh...

Y me gustaría saber en qué han recortado. Porque seguro que en personal no. Las universidades públicas soin agencias de empleo para amiguetes. Fijo que en eso no recortan.

"menos en personal, rcortaremos en lo que sea" dijo un conocido rector delante de mis narices.

xD xD xD
WcPC #7 WcPC
#6 Las universidades SON el personal...
Sin personal una universidad es una biblioteca...
Las universidades son el personal docente y aquellas cosas que les ayudan a enseñar.
¿Te parece raro que se intente no recortar en personal?
Menuda mentalidad colega.
Arkhan #4 Arkhan
Recordemos que no solo hay gente que vota a la responsable de su financiación si no que hay gente de otras comunidades que se puede permitir tener a los hijos estudiando en ella por ser pública y la votaría también.
Lamantua #9 Lamantua
Pero si hoy es martes...
#1 jaramero
Era esto o comonismo :ffu:
Thornton #10 Thornton
#1 O toros

La Comunidad de Madrid ha incrementado significativamente su inversión en tauromaquia, destinando 7,2 millones de euros al área de Asuntos Taurinos para 2026, lo que representa un aumento del 59,7% respecto al ejercicio anterior.
