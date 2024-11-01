La Universidad Complutense aprueba un recorte de 33 millones de euros

Ya está hecho. El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid ha aprobado este miércoles un recorte de 33,18 millones de euros para afrontar la precaria situación económica del centro, que tuvo que pedir un préstamo por 34,5 millones de euros a su teórica financiadora, la Comunidad de Madrid, a finales del pasado ejercicio, tras acumular un déficit de 142 millones de euros entre 2023 y 2024.