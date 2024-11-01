edición general
8 meneos
8 clics
La universidad de Almería investiga cómo reducir conductas compulsivas como mirar el móvil

La universidad de Almería investiga cómo reducir conductas compulsivas como mirar el móvil

Algunas de las conductas más comunes hoy no son violentas ni agresivas, sino repetitivas: mirar el móvil sin parar, revisar una aplicación cada pocos minutos o caer en hábitos difíciles de controlar. Sobre ese tipo de comportamientos se centra una investigación que ha desarrollado un equipo de la UAL para analizar cómo reducir los impulsos compulsivos mediante estimulación cerebral. El trabajo se basa en una técnica conocida como estimulación transcraneal por corriente directa, o tDCS, un sistema no invasivo que aplica una corriente eléctrica.

| etiquetas: universidad , almería , investigación , conductas , mirar , móvil
7 1 0 K 76 actualidad
10 comentarios
7 1 0 K 76 actualidad
#1 rbrn
O como entrar en Menéame
8 K 81
antesdarle #2 antesdarle
#1 peor que la droga :popcorn:
0 K 10
WcPC #3 WcPC
#1 Ya ni te cuento estar refrescando la Fisgona..
xD
1 K 23
poyeur #4 poyeur *
#1 Venía a decir lo mismo. Te me has adelantado, así que tienes un poco más de problema que yo ;) Por cierto, comentaste sin haber leído la noticia, ¿no? :-D
0 K 10
Pacman #10 Pacman
#1 desde el móvil
0 K 18
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Corrientes en el cerebro. La solución para todo.
1 K 19
#7 capitan.meneito
Una pegatina en la pantalla y arreglao.  media
0 K 10
Alegremensajero #5 Alegremensajero
Fácil, pelotón de fusilamiento y se reducen drásticamente las consultas compulsivas del móvil :troll:
0 K 7
ummon #8 ummon
#5 Hala!! Exagerado... Con cortarles los dedos seria suficiente...
1 K 18
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#8 Es que en Cádiz es cierto que somos mu exageraos
1 K 18

menéame