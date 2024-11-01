La universidad de Almería investiga cómo reducir conductas compulsivas como mirar el móvil

Algunas de las conductas más comunes hoy no son violentas ni agresivas, sino repetitivas: mirar el móvil sin parar, revisar una aplicación cada pocos minutos o caer en hábitos difíciles de controlar. Sobre ese tipo de comportamientos se centra una investigación que ha desarrollado un equipo de la UAL para analizar cómo reducir los impulsos compulsivos mediante estimulación cerebral. El trabajo se basa en una técnica conocida como estimulación transcraneal por corriente directa, o tDCS, un sistema no invasivo que aplica una corriente eléctrica.
| etiquetas: universidad , almería , investigación , conductas , mirar , móvil