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La Unión Europea es incapaz de acordar las mínimas sanciones contra Israel

La Unión Europea es incapaz de acordar las mínimas sanciones contra Israel

Ante la falta de consenso en la UE para sancionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu por sus vulneraciones del derecho internacional, la jefa de la diplomacia europea se limita a admitir: "¿La suspensión del Acuerdo de Asociación detendría la expansión en Cisjordania? Probablemente no"

| etiquetas: unión europea , israel , sanciones , genocidio , circo
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3 comentarios
12 3 0 K 156 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d *
Israel lleva décadas comprando voluntades en el palacio de estos mercaderes indignos.

Esperando un loco en la Casa Blanca como Trump para atrasar la región, y si eso el mundo, en sus devarios del Gran Israel.

Son unos de los cánceres del planeta.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Mala bicha vendida.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
La verdad, creo que habría que regularizar la prostitución, no es de recibo que nuestros mandatarios europeos no declaren ni un euro a hacienda por poner el culo de esta manera.
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menéame