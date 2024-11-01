La Unión Europea es incapaz de acordar las mínimas sanciones contra Israel

Ante la falta de consenso en la UE para sancionar al Gobierno de Benjamin Netanyahu por sus vulneraciones del derecho internacional, la jefa de la diplomacia europea se limita a admitir: "¿La suspensión del Acuerdo de Asociación detendría la expansión en Cisjordania? Probablemente no"
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Esperando un loco en la Casa Blanca como Trump para atrasar la región, y si eso el mundo, en sus devarios del Gran Israel.
Son unos de los cánceres del planeta.