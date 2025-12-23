La Unión Europea cambia las normas: adiós a los sobrecitos de azúcar de plástico en los bares y restaurantes a partir de 2026

La Unión Europea ha marcado un antes y un después en la gestión de residuos en el sector de la hostelería. A partir del 12 de agosto de 2026, los tradicionales sobrecitos de azúcar, sal, kétchup y elaborados con material de plástico desaparecerán de bares, cafeterías, restaurantes y hoteles en todo el territorio comunitario, aunque podrán seguir en formato de papel o materiales compostables.