La Unión Europea cambia las normas: adiós a los sobrecitos de azúcar de plástico en los bares y restaurantes a partir de 2026

La Unión Europea ha marcado un antes y un después en la gestión de residuos en el sector de la hostelería. A partir del 12 de agosto de 2026, los tradicionales sobrecitos de azúcar, sal, kétchup y elaborados con material de plástico desaparecerán de bares, cafeterías, restaurantes y hoteles en todo el territorio comunitario, aunque podrán seguir en formato de papel o materiales compostables.
| etiquetas: sobrecitos de plástico , unión europea
Todos tenemos que hacer un esfuerzo.
Que yo sepa son de papel esos sobres...
Podría tolerar la de las naranjas, plátanos, etc (aunque con mucha reticencia) pero me cago en los putos muertos de quien se lo pone a las cebollas, imposibles de quitar.
Mi compost está libre de pegatinas y mi espíritu de mala hostia.
Antes una caja con 10 unidades sueltas
Ahora una caja con 10 unidades cada una dentro de su plástico.
Merece la pena lo mejor que se conserva respecto a lo que contamina?
Antes igual había opción a qué algúno muy ecológico los reciclase.
Ahora haremos algo parecido al tetrabrik, pero en formato mini. Genial
Salu3