edición general
6 meneos
20 clics
La Unión Europea cambia las normas: adiós a los sobrecitos de azúcar de plástico en los bares y restaurantes a partir de 2026

La Unión Europea cambia las normas: adiós a los sobrecitos de azúcar de plástico en los bares y restaurantes a partir de 2026

La Unión Europea ha marcado un antes y un después en la gestión de residuos en el sector de la hostelería. A partir del 12 de agosto de 2026, los tradicionales sobrecitos de azúcar, sal, kétchup y elaborados con material de plástico desaparecerán de bares, cafeterías, restaurantes y hoteles en todo el territorio comunitario, aunque podrán seguir en formato de papel o materiales compostables.

| etiquetas: sobrecitos de plástico , unión europea
5 1 0 K 74 actualidad
23 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
Comentarios destacados:        
Priorat #6 Priorat
#3 A ver, no es que se hayan adelantado. Es que de toda la vida los sobrecitos de azúcar han sido de papel. ¿Quien fue el gilipollas que empezó a hacerlos de plástico?
10 K 110
#21 diablos_maiq *
#6 alguno que pensó que así el azúcar se protegía frente a mojaduras.
0 K 10
#7 code2011
No hace tanto nos cambiaron las aceiteras por mini-dosis de plástico.
5 K 52
#9 RaulUrdaci
#7 Si, y sobrecitos de salsa que se queda la mitad en el envase...
1 K 25
cenutrios_unidos #10 cenutrios_unidos *
#8 #7 A ver, todo no puede ser o algunos se sentirían mal al ir en su Jet privado.

Todos tenemos que hacer un esfuerzo.
1 K 21
#11 VFR
#7 El tema es provocar gasto
0 K 9
anv #1 anv
adiós a los sobrecitos de azúcar de plástico en los bares

Que yo sepa son de papel esos sobres...
4 K 49
#3 RaulUrdaci
#1 Muchos se han adelantado a la norma, pero todavía quedan.
0 K 18
#8 Ovidio
#1 Los de catsup son de plástico
1 K 28
Pacman #15 Pacman
#8 muy bien dicho, Mr. Burns.
0 K 11
kosako #19 kosako
#1 A eso venía yo :&
0 K 10
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
La verdad es que otra cosa no, pero la U.E avanza a pasos agigantados...
3 K 44
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Es lo que tiene depender de lobbies
1 K 24
crycom #17 crycom
#4 Porque en EEUU no hay lobbies que condicionan la política.
0 K 10
tul #18 tul
#17 lo que no hacen los gringos es avanzar, sobre todo gracias a esos lobbies
0 K 12
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Es que son muy dulces. :troll:
0 K 20
kukusu #13 kukusu
estaría bien que prohibieran también las pegatinas de plástico en la fruta, que eso luego va al compost en muchos sitios y hay que ir quitándolas de una en una.
2 K 28
pazentrelosmundos #16 pazentrelosmundos
#13 esas putas pegatinas son el demonio personificado... Las odio, joder!

Podría tolerar la de las naranjas, plátanos, etc (aunque con mucha reticencia) pero me cago en los putos muertos de quien se lo pone a las cebollas, imposibles de quitar.

Mi compost está libre de pegatinas y mi espíritu de mala hostia.
1 K 21
joffer #23 joffer
Mercadona. Cajas de infusiones tipo te, tila...

Antes una caja con 10 unidades sueltas

Ahora una caja con 10 unidades cada una dentro de su plástico.

Merece la pena lo mejor que se conserva respecto a lo que contamina?
1 K 21
Kasterot #12 Kasterot
Ahora vendrá en sobres de papel con fibras de vaya usted a saber que , y así aguanten el contenido de ketchup y demás fluidos.
Antes igual había opción a qué algúno muy ecológico los reciclase.
Ahora haremos algo parecido al tetrabrik, pero en formato mini. Genial
0 K 16
Virusaco #14 Virusaco
#12 Volvemos al bote de ketckup y mayonesa grasientos del kebap.

Salu3
1 K 17
freeuser1618 #20 freeuser1618
Gran innovación, con esto y los tapones unidos a las botellas la UE va camino a ser el terror tecnológico que hará temblar a China y USA.
0 K 9
#22 diablos_maiq
#20 es un gran avance en la detección de gilipollas
0 K 10

menéame