La unidad secreta de control mental del Ejército de los Estados Unidos publica un escalofriante nuevo vídeo de reclutamiento: «Estamos en todas partes» [EN]  

Una unidad militar secreta estadounidense ha publicado un nuevo vídeo de reclutamiento repleto de mensajes crípticos e imágenes inquietantes. La 4.ª Unidad de Operaciones Psicológicas Aerotransportadas (4.ª PSYOP), con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte, se especializa en campañas de influencia destinadas a moldear la forma de pensar, reaccionar y comunicarse de los enemigos. El clip comienza con un televisor CRT de los años 80 en llamas que cobra vida con el fantasma bailarín de la caricatura de 1930 de Fleischer Studios «Swing You Sinners

Gry #1 Gry
Su fueran tan buenos no necesitarían tener que anunciarse para reclutar a alguien. :roll:
#5 pcmaster
#1 No sólo eso. Si sabemos que existe, muy secreta no es. xD
Gry #6 Gry
#5 Se anuncian y después borran la memoria de todos los que sepan se su existencia, como han hecho en ocasiones anteriores. :tinfoil:
Olepoint #8 Olepoint
Con 18 años me reía de estas cosas, hasta que un día los compañeros de patrulla (estábamos en la mili) me dijerón que si me apuntaba a una ouija, como no tenía otra cosa que hacer, dije que sí, pero las condiciones las ponía un servidor (y otro compañero también escéptico), yo dibujé la ouija, por cierto, en la parte de atrás de un cuadro de Juan Carlos I que presidía el pabellón (ya sin uso para la tropa pero donde nosotros teníamos nuestro cuarto aún), yo elegí el vaso y la mesa.

platypu #4 platypu
Menuda mierda
Bhuvaya #9 Bhuvaya
Son buenos aprendices de Goebbels.
