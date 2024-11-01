La unidad secreta de control mental del Ejército de los Estados Unidos publica un escalofriante nuevo vídeo de reclutamiento: «Estamos en todas partes» [EN]  

Una unidad militar secreta estadounidense ha publicado un nuevo vídeo de reclutamiento repleto de mensajes crípticos e imágenes inquietantes. La 4.ª Unidad de Operaciones Psicológicas Aerotransportadas (4.ª PSYOP), con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte, se especializa en campañas de influencia destinadas a moldear la forma de pensar, reaccionar y comunicarse de los enemigos. El clip comienza con un televisor CRT de los años 80 en llamas que cobra vida con el fantasma bailarín de la caricatura de 1930 de Fleischer Studios «Swing You Sinners