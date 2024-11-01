Las únicas cinco autovías españolas que tendrán áreas de servicios con puntos de recarga ultrarrápida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la aprobación de los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir nuevas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.
Por otra parte, un titular controvertido no hace errónea una noticia.
Cc #2.
#3 El titular no es controvertido. El titular es falso. Ya lo es hoy. Hay autovías que no son esas 5 con áreas de servicio que hoy ya tienen cargadores. Y de esas 5 también hay áreas de servicio con cargadores que hoy están en marcha.