edición general
3 meneos
59 clics

Las únicas cinco autovías españolas que tendrán áreas de servicios con puntos de recarga ultrarrápida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la aprobación de los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir nuevas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.

| etiquetas: cargador , ultra rápido , vehículos eléctricos , autovías , fomento
2 1 3 K 4 tecnología
6 comentarios
2 1 3 K 4 tecnología
jonolulu #1 jonolulu
Errónea. Hay bastantes autovías que ya tienen cargadores ultra rápidos
3 K 59
#2 EISev
#1 y si se extiende habrá más que esas
1 K 25
Malaguita #3 Malaguita *
#1 La noticia habla de áreas de servicio, no sólo de cargadores.
Por otra parte, un titular controvertido no hace errónea una noticia.
Cc #2.
0 K 12
Priorat #5 Priorat *
Las únicas 5 en que el estado está tomando un rol director. Tal como dice #1 es súper errónea.

#3 El titular no es controvertido. El titular es falso. Ya lo es hoy. Hay autovías que no son esas 5 con áreas de servicio que hoy ya tienen cargadores. Y de esas 5 también hay áreas de servicio con cargadores que hoy están en marcha.
2 K 33
Malaguita #6 Malaguita
#5 Me ha parecido una noticia la mar de interesante y no considero que un titular deba condenarla, pero prometo no tomar acciones punitivas si decides votarla errónea.
0 K 12
Aokromes #4 Aokromes
#1 se refiere a areas de servicio en autovias, no a gasolineras con cargadores ultra rapidos en autovias.
2 K 34

menéame