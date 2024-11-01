La UME, denostada por el PP, preparada para ayudar en el traslado de los pasajeros del MV Hondius

Dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado al puerto de Granadilla para trasladar a los pacientes afectados por el brote de hantavirus hasta el Aeropuerto Tenerife Sur, sumándose a los trabajos necesarios para contener la enfermedad. Actualmente, nadie cuestiona la utilidad y la contribución de este cuerpo a la sociedad española, pero conviene recordar el origen de esta unidad y la posición de la derecha ante su nacimiento.