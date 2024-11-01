La UME, denostada por el PP, preparada para ayudar en el traslado de los pasajeros del MV Hondius

Dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han llegado al puerto de Granadilla para trasladar a los pacientes afectados por el brote de hantavirus hasta el Aeropuerto Tenerife Sur, sumándose a los trabajos necesarios para contener la enfermedad. Actualmente, nadie cuestiona la utilidad y la contribución de este cuerpo a la sociedad española, pero conviene recordar el origen de esta unidad y la posición de la derecha ante su nacimiento.
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Los bomberos cobran caro? Pues meto a unos militares a trabajar de bomberos y me ahorro salarios a cascoporro
Os habría molestado que a esta gente la hubiera ayudado una unidad de bomberos especializada en vez de la UME??
Que el PP critique algo no hace ese algo bueno. El PP ya tuvo una mayoría absoluta y no toco un pelo de la UME, ahora también es hija suya
Que si bien es cierto lo de que la UME se use como bomberos.
La UME se creo específicamente para catástrofes de gran escala, terremotos, inundaciones, derrames químicos, etc., y no como alternativa de bomberos .
Y ahí entran gobiernos como el de Galicia que se ahorran su parte ya que acuden a la UME día si día también.
A estas alturas todo el mundo conoce o, al menos, ha oído hablar de la Unidad Militar de Emergencias, y es que ha sido una figura clave en cada situación de emergencia que ha atravesado el país desde su creación, un 6 de octubre de 2005. Solo en los últimos años han trabajado en incendios, temporales y tragedias de cualquier índole, salvando vidas y ayudando a llevar asistencia y material de todo tipo. Sin embargo, una figura
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www.meneame.net/story/asi-fue-como-pp-vox-junts-tumbaron-agencia-estat
La derecha siempre actuando en contra de los intereses de la sociedad española, si hubiesen conseguido desmantelar la UME hoy estarían exigiendo que existiese para gestionar el traslado.