Los ultras de Heritage pretenden mandar a las mujeres de vuelta al hogar

La organización ultraconservadora publicó un informe titulado “Salvar a Estados Unidos salvando a la familia: una base para los próximos 250 años”, en el que se sugiere que las mujeres estadounidenses han recibido un trato injusto debido, a las feministas que, tratan “el matrimonio y la maternidad como trampas creadas por los hombres, y no como dones de Dios”.La fundación, busca eliminar guarderías, deportar a las cuidadoras migrantes y recortar todas las prestaciones. El objetivo es impedir a las madres tener un trabajo remunerado.