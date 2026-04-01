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Los ultras de Heritage pretenden mandar a las mujeres de vuelta al hogar

Los ultras de Heritage pretenden mandar a las mujeres de vuelta al hogar

La organización ultraconservadora publicó un informe titulado “Salvar a Estados Unidos salvando a la familia: una base para los próximos 250 años”, en el que se sugiere que las mujeres estadounidenses han recibido un trato injusto debido, a las feministas que, tratan “el matrimonio y la maternidad como trampas creadas por los hombres, y no como dones de Dios”.La fundación, busca eliminar guarderías, deportar a las cuidadoras migrantes y recortar todas las prestaciones. El objetivo es impedir a las madres tener un trabajo remunerado.

| etiquetas: heritage , mujeres , ultras
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3 comentarios
12 2 0 K 161 actualidad
themarquesito #3 themarquesito
Heritage Foundation es la gente del Project 2025, por si alguien lo ha olvidado.
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#1 Suleiman
Más de uno aquí y sus clones están húmedos de pensarlo...
1 K 29
#2 fremen11
Gilead.....
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menéame