Lo último en estafas telefónicas: "vamos a subir tu tarifa 150 euros al mes"  

He sufrido (o más bien disfrutado) el no va más en estafas telefónicas. Te llaman de tu compañía de telecomunicaciones (o eso es lo que inventan) para advertirte de que van a subirte la tarifa 150 euros al mes. Primero te dicen que estás obligado a asumir el incremento pero después te cuentan que justo esta llamada está siendo monitorizada por la "oficina del consumidor" y han detectado que tienes derecho a escuchar ofertas de otras compañías y elegir la mejor. Unos minutos después, empiezan a llamarte teleoperadores de otras compañías.
youtu.be/ZeoGfWYX4MU
En caso de que estés esperando una llamada para una cita médica, por ejemplo, o de índole similar estás vendido a cogerla.
Luego le tramité yo el bono social y ahora paga menos de 20.
2020:
informan a la futura víctima de que Jazztel se habría separado de Orange y que la operación les había causado una gran caída en bolsa, motivo por el cual iban a subir la factura 25 €
ayudaleyprotecciondatos.es/2020/10/30/estafa-jazztel/