Lo último en estafas telefónicas: "vamos a subir tu tarifa 150 euros al mes"

He sufrido (o más bien disfrutado) el no va más en estafas telefónicas. Te llaman de tu compañía de telecomunicaciones (o eso es lo que inventan) para advertirte de que van a subirte la tarifa 150 euros al mes. Primero te dicen que estás obligado a asumir el incremento pero después te cuentan que justo esta llamada está siendo monitorizada por la "oficina del consumidor" y han detectado que tienes derecho a escuchar ofertas de otras compañías y elegir la mejor. Unos minutos después, empiezan a llamarte teleoperadores de otras compañías.

Pacman #3 Pacman
No contestéis y si contestáis y es una "empresa de comunicaciones o energía" colgad y bloqueo
#10 poxemita
#3 ese es el tema, no dejar que lleguen a la parte en la que te dicen que te van a subir el precio.
#1 cocococo
Lo que no entiendo es como todavía hay gente que contesta a las llamadas no solicitadas de las operadoras. A mí me llaman y el número va directamente a bloqueados.

youtu.be/ZeoGfWYX4MU
Arkhan #7 Arkhan
#1 Juegan mucho con llamar de números diferentes, por muchos que bloquees siempre acaba entrando la llamada desde otro número.

En caso de que estés esperando una llamada para una cita médica, por ejemplo, o de índole similar estás vendido a cogerla.
mono #2 mono
es increible. Tuve la suerte de cogerles un día para una estafa parecida, pero con gas, y aparte de tener todos mis datos, le dije que estaba en la lista Robinson y me dice "eso no aplica para empresas que ya tienes contrato". El caso es que le digo que por favor, que timar es feo, que piense que está timando a gente trabajadora, que se busque un trabajo más honrado... El caso es que me pasa con su "supervisor" que me intenta convencer, me dice cosas como "cuando te…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Aficionadillos .... a mi suegra la pasaron la tarifa plana de luz de 45 euros al mes a 110 ... y se la cobraban de verdad, no era un timador telefónico .. era el de Repsol.

Luego le tramité yo el bono social y ahora paga menos de 20.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Pero esto como va a ser, si desde Consumo prohíben este tipo de llamadas cada 6 meses
Josecoj #5 Josecoj
Yo me la he comido dos veces. Una vez a nombre de mi padre, que les seguí la bola entre dudas hasta que les mande a la mierda. Y la otra que fue a mí móvil y les dije que vale, que aceptaba la subida. Y ahí quedó todo.
#8 Eukherio
#5 Quedaba más de sobrao decirles: ¿Solo me subís eso? Vaya chollazo.
Josecoj #12 Josecoj
#8 Lo qué pasa, que creo, en cuanto les dices algo así ya saben que les has cazado y ya no te van a insistir más. Se buscan otra merluza fresca dispuesta a picar el anzuelo
#13 Eukherio
#12 Y a veces los propios timadores hasta te insultan por hacerles perder el tiempo. Yo nunca pillo ninguna llamada salvo que sepa que me pueden llamar, pero me siempre me hicieron mucha gracia las historias de los timadores enfadándose por perder el tiempo. Alguno hasta creerá que lo suyo es un trabajo honrado.
Arkhan #9 Arkhan
Lo que no entiendo es cómo aún con toda la normativa vigente aún se permite que el cooperador imprescindible para la estafa como es la operadora aún no esté respondiendo por ellas.
sorrillo #4 sorrillo
¿Lo último?

:palm:

2020:
informan a la futura víctima de que Jazztel se habría separado de Orange y que la operación les había causado una gran caída en bolsa, motivo por el cual iban a subir la factura 25 €
ayudaleyprotecciondatos.es/2020/10/30/estafa-jazztel/
Lamantua #14 Lamantua
Todavia quedan panolis..?
