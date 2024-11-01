·
Ultimátum de la industria alemana a Bruselas: 'Perdemos competitividad cada día'
123 empresas alemanas, con Siemens y Deutsche Bank, presionan a Bruselas para desregular y priorizar el crecimiento ante la pérdida diaria de competitividad.
etiquetas
bruselas
alemania
economía
#1
Andreham
¿Han probado a ser competitivos y no pagar millones y millones a CEOs e inútiles?
7
K
81
#5
azathothruna
#1
Cuando has visto a los arios competir contra sucios y barbaros orientales? de locos !
0
K
14
#2
Un_señor_de_Cuenca
Menudos vagos, que se aprieten el cinturón, que no hacen más que derrochar y en los trabajos tomar cafés.
3
K
50
#4
azathothruna
Resumen nivel 5
Ricos mendigando al gobierno, porque ganan 5 centavos menos (los CEOs)
2
K
36
#11
Dav3n
#4
Lo que no ganan por los costes energéticos, básicamente.
Competitividad que lo llaman los especialistos.
0
K
11
#3
Dav3n
*
@Duke00
no está de acuerdo, en Alemania no hay crisis
Y todo por el gas ruso, obviamente, porque no lo necesitaban.
Ahora la solución es desregular para ser más competitivos, como Japón, que se va a rearmar para ser más competitivos con China
1
K
18
#9
Duke00
#3
Nunca me deja de sorprender tu capacidad para no entender absolutamente nada de lo que lees.
0
K
10
#10
Dav3n
#9
Aham
0
K
11
#6
Gry
Están desfasados, lo del Libre Mercado es muy del siglo pasado, ahora lo que se lleva es poner aranceles y aumentar las barreras al comercio internacional.
0
K
17
#13
Cehona
*
En las anteriores crisis económicas, curiosamente la industria alemana vendia sus productos onerosos, Mercedes-Benz, BMW, Audi, DAF, MAN, Bosch, Siemens, Adidas...
Ahora las marcas más punteras, son Aldi, Lidl, el Mediamark es chino, como Porsche...
¿Se han acabado los ricos o ahora todo el cash se ha ido a Miami?
0
K
13
#7
luckyy
Si no se hubieran dedicado a gastarnos alomejor tendrian coches eléctricos competitivos
0
K
10
#8
jaramero
Quieren ser competitivos?
Que combatan la especulación inmobiliaria, la estafa energética, los cazos de intermediarios que aportan cero valor, los costes burocráticos... los bonus de los ceos que llegan como elefante en cacharrería y se van dejando el desastre.
Pero como eso supone tocar bolsillos de gente con poder... pues quitarán derechos a trabajadores y a congelar sueldos.
0
K
7
#12
Dav3n
#8
Deberías hacerte anticapitalista.
Es el camino, aceptar que este sistema es una estafa.
0
K
11
