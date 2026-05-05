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Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | EE UU afirma que su misión en Ormuz está estabilizando la situación: “Irán no controla el estrecho”

Trump calcula que la guerra con Irán se prolongará “dos semanas, tal vez tres” | Irán acusa a EE UU de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en Ormuz.

| etiquetas: eeuu , ormuz , última hora
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sr.No #10 Sr.No
#6 "'Tis but a scratch".  media
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Trump calcula que la guerra con Irán se prolongará “dos semanas, tal vez tres”

¿Pero alguien se cree todavía a este pedazo de subnormal?
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#3 Ferroviman
#2 si sigue diciendo que quedan 2 o 3 semanas todos los días habrá un día (mucho me temo que lejano...) que acertará... Es un modo de poder decir "ves, tenía razón" Al 100%
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Kantinero #7 Kantinero
#3 al revés , si todos los días dice que quedan dos o tres semanas la guerra no se acabará nunca :-O
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Dramaba #8 Dramaba
#3 Parece el Marca y sus "como ya adelantó Marca" en tema de fichajes... xD
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#4 omega7767
#2 sus fanáticos
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tricionide #5 tricionide
Recordemos que esta gente disfruta matando , niños, mujeres , civiles, medicos , enfermeros,......... cualquier ser indefenso
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Dakaira #1 Dakaira
Para los del voto rápido:
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán.
1 K 31
alehopio #11 alehopio *
Como lo controlan: han pasado un total de UN barco mercante civil desde entonces...

el buque cisterna GLP Nooh Gas, con bandera de Botsuana.

www.swissinfo.ch/spa/al-menos-8-buques-cruzaron-el-estrecho-de-ormuz-e
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JackNorte #12 JackNorte
Es tan creible como cuando dicen que Israel no es genocida.
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#9 perej
Irán no lo controla y USA tampoco.
Ambos lo cierran, si quieren, pero abrirlo no pueden
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Euripio #13 Euripio
El excremento naranja todo lo arregla en dos semanas.
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menéame