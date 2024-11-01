edición general
17 meneos
29 clics
Última hora:Atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Última hora:Atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

| etiquetas: atacados , incendiados , petroleros , portacontenedores , ormuz
15 2 0 K 184 actualidad
10 comentarios
15 2 0 K 184 actualidad
Comentarios destacados:    
rendri #3 rendri
A la transición verde se llegará por la vía de la carencia de combustible fósiles. Hay que seguir plantando molinos y placas fotovoltaica para no depender de estas zonas y guerras venideras
4 K 60
Herumel #9 Herumel
#3 Es que cuando explico en el taller de mi coche que esto se trata de autonomía energética y no de agendas, ni de chorras a ellos, como buenos consumidores de RRSS, y como ven que su trabajo está en peligro, pues como que no lo ven...
0 K 12
#2 daniMate
Trump está deseando poder salir de este avispero en el que nos ha metido pero no tienen nada que poder ofrecer a los Iraníes que los satisfaga

A qué tarado se le ocurre golpear un avispero? Irán no va a parar la guerra sin una contrapartida muy gorda. Antes cae Trump que los ayatolás
3 K 43
#4 Tronchador.
#2 Uno que sabía que tenía un palo muy largo, pero no sabía que el avispero era de Vespa Velutina.
0 K 7
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 Yo creo q fue algo de Epstein, sino habrian parado a Israel simplemente filtrando a Iran q les iba a atacar Israel.

La alternativa es q Trump es subnormal. Q lo es. Asi q podria ser cualquiera de las dos cosas.
0 K 10
nemeame #6 nemeame
#2 Así para comenzar Trump podría disculparse, compensar a los iraníes por los daños, besarle las pelotas el nuevo líder y ofrecerles unas armas nucleares junto con una caja roja de nestlé
0 K 10
javibaz #7 javibaz
nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz.
:palm: :palm: :palm:
1 K 32
cocolisto #10 cocolisto
#7 Son bastante patéticos,titulares y "periodistas".
0 K 20
cocolisto #1 cocolisto
El problema de la gasolina no va a ser el precio sino su existencia en los surtidores {0x1f615}
1 K 27
pitercio #8 pitercio
¿Pero les paga Trump el seguro a todo riesgo o al final no?
0 K 20

menéame