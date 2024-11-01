Última hora:Atacados e incendiados dos petroleros y un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.
A qué tarado se le ocurre golpear un avispero? Irán no va a parar la guerra sin una contrapartida muy gorda. Antes cae Trump que los ayatolás
La alternativa es q Trump es subnormal. Q lo es. Asi q podria ser cualquiera de las dos cosas.