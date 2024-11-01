Última hora 3I/ATLAS. La NASA cierra y sufre el Apagón mas grave de la historia  

Justo el día 3 de Octubre del 2025 cuando el objeto interestelar 3i/atlas alcanzaba la máxima aproximación a Marte, la NASA cierra toda su actividad y suspende la misión Hirise para capturar imágenes y datos importantes. El cierre se puede ver en su página web donde dice "debido a la falta de financiación del gobierno federal dejaremos de actualizar la operativa y las comunicaciones”