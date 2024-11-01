edición general
Última hora 3I/ATLAS. La NASA cierra y sufre el Apagón mas grave de la historia

Justo el día 3 de Octubre del 2025 cuando el objeto interestelar 3i/atlas alcanzaba la máxima aproximación a Marte, la NASA cierra toda su actividad y suspende la misión Hirise para capturar imágenes y datos importantes. El cierre se puede ver en su página web donde dice "debido a la falta de financiación del gobierno federal dejaremos de actualizar la operativa y las comunicaciones”

¡Unas mayúsculas más, por favor!
Es la no prueba que le falta a Friker :tinfoil:
Al menos ved el vídeo.
#4 No vengo a mnm a ver youtubers, si no puede resumirlo en un texto no me interesa lo que dice
El Nobel de la Paz no se paga solo.
Esto le da la vida a Mausán.
Han tomado la película "No mires arriba" como un manual de instrucciones, junto a la de Idiocracia.

Europa y China deberían aliarse para tomar el relevo.
#7 Bueno, Europa tampoco se queda atrás en estupidez, de ahí que vayamos a meter otros 1.200.000 millones en deuda mientras nos tiroteamos los pies, el hígado y hasta en la cabeza xD
#7 europa está desaparecida bajo el manto de incapacidad y pusilanimidad popular
