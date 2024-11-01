UGT denuncia ante la UE que la sanidad valenciana tiene paradas resonancias pagadas con fondos europeos mientras deriva pacientes a la privada

La Federació de Serveis Públics de UGT ha denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el uso que la Conselleria de Sanidad está haciendo de los fondos europeos Next Generation para la compra y mejora de equipos de resonancia magnética en la Comunitat Valenciana. Según el sindicato, muchos de estos aparatos permanecen parados o infrautilizados, mientras la administración paga a empresas privadas para realizar las mismas pruebas, lo que afirman que supone un claro desvío de recursos públicos hacia el sector privado.