edición general
18 meneos
14 clics
UGT denuncia ante la UE que la sanidad valenciana tiene paradas resonancias pagadas con fondos europeos mientras deriva pacientes a la privada

UGT denuncia ante la UE que la sanidad valenciana tiene paradas resonancias pagadas con fondos europeos mientras deriva pacientes a la privada

La Federació de Serveis Públics de UGT ha denunciado ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el uso que la Conselleria de Sanidad está haciendo de los fondos europeos Next Generation para la compra y mejora de equipos de resonancia magnética en la Comunitat Valenciana. Según el sindicato, muchos de estos aparatos permanecen parados o infrautilizados, mientras la administración paga a empresas privadas para realizar las mismas pruebas, lo que afirman que supone un claro desvío de recursos públicos hacia el sector privado.

| etiquetas: comunidad valenciana , fondos europeos , sanidad privada
15 3 0 K 147 actualidad
4 comentarios
15 3 0 K 147 actualidad
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera *
Votontos everywhere. La culpa es del del PP pero más de los gilipollas que los respaldan.
2 K 43
#1 Suleiman
El ventorro no se paga solo....
1 K 29
pitercio #3 pitercio
No, si el que es criminal...
1 K 28
kinz000 #2 kinz000
Asquerosos podridos siempre igual
1 K 26

menéame