La UE sanciona a rusos por secuestro de niños ucranianos

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a 16 funcionarios acusados de ayudar a Rusia a secuestrar a decenas de miles de niños de Ucrania y obligarlos a cambiar su identidad o a ser dados en adopción. También se impusieron sanciones a siete centros sospechosos de adoctrinar a niños o de entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania. Más de 130 personas y “entidades” están ahora sujetas a prohibiciones de viaje en la UE y a congelaciones de activos.