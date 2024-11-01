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La UE sanciona a rusos por secuestro de niños ucranianos

La UE sanciona a rusos por secuestro de niños ucranianos

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a 16 funcionarios acusados de ayudar a Rusia a secuestrar a decenas de miles de niños de Ucrania y obligarlos a cambiar su identidad o a ser dados en adopción. También se impusieron sanciones a siete centros sospechosos de adoctrinar a niños o de entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania. Más de 130 personas y “entidades” están ahora sujetas a prohibiciones de viaje en la UE y a congelaciones de activos.

| etiquetas: ue , rusia , sanciones , secuestro
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
thror #1 thror
Pero de sancionar a Israel por asesinar a miles de niños palestinos, nada...
22 K 273
ombresaco #3 ombresaco
#1 logico, ni Israel ni Palestina están en la UE, sin embargo en el caso que nos ocupa...
1 K 29
#4 Dav3n
#3 La UE ha sancionado a Irán alegando unos muertos invent, así que no sé yo, eh? xD

Es más, acaso Rusia está en la UE?

Acaso lo está Ucrania?

Tendrás que afinar mucho más si pretendes justificar los tiros en el pie de nuestras ratitas europeas :-D
7 K 101
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#4 Creo que #3 está siendo irónico.
3 K 52
ombresaco #15 ombresaco *
#10 ... y sin el "creo"

si no se termina con un "oh, wait!" hay quien no lo pilla
0 K 11
#17 Dav3n *
#15 Tal y como está el patio por aquí habría que ponerse algo para descartar NAFOs, yo me hago un lío gordo xD

De todas formas, verás que mucha gente no te ha entendido, cosas de la escritura, por eso es importante el uso del :troll:
1 K 22
ombresaco #20 ombresaco
#17 antes de descartar corriendo, está bien asegurarse de qué tipo de comentario viene de un NAFO, más cuando se está criticando la falta de precisión en la escritura. Algunos incluso después de la mi aclaración y de la sospecha de #10
0 K 11
javibaz #6 javibaz
#3 ni Rusia ni Ucrania están en la UE.
6 K 80
thror #7 thror
#3 Tu absurdo argumento en que parte tiene en cuenta que ni Rusia ni Ucrania son parte de la Union Europea?
2 K 32
Supercinexin #8 Supercinexin *
#3 Valiente chorrada de disculpa. Menos aún está Venezuela y menos niños ha secuestrado y menos países ha invadido y sin embargo bien que se la han crujido a sanciones desde hace lustros.

Europa: data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/search/WyJuYXRpb25hbGl0eS9WRSIs
UK: www.gov.uk/government/publications/venezuela-sanctions-guidance/venezu

Y lo mismo con nosecuántos otros países que no tienen cercanía alguna con Europa sanctionsmap.eu/  media
1 K 29
#16 Edwin.r
#8 ahí lo que dice es que hay 16 venezolanos sancionados. Que me imagino que sean del gobierno que les han congelado activos dn la ue. Ni siquiera hay organismos sancionados según tu enlace.
0 K 7
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#3 ninguno está en la UE tampoco :troll:
0 K 20
Malinke #18 Malinke
#3 ni Ucrania ni Rusia.
0 K 11
#11 hackerman
#1 esos no son arios...
0 K 7
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

Los iraníes ... sí. :-D
1 K 38
#13 soberao
#1 Aunque suene "feo" decirlo... Pero para Europa son "muertos de segunda". Luego hay gente que no se cree que vivimos inmersos en un sistema supremacista blanco asqueroso institucionalizado que no respeta ni a los niños si el genocida es Israel.
1 K 38
#12 MenéameApesta
Supongo que los niños huérfanos que se quedan en el lado ruso son los hijos de los que murieron luchando en el bando ruso.
La mitad de la población en el este de Ucrania es rusa. Cuando la línea del frente se acerca a una población se desaloja casi por completo, unos se van al este y otros al oeste en función de su etnia o ideología.
Tampoco tendría mucho sentido que mandaran a Ucrania a los niños huérfanos que quedaron en el lado ruso, aunque en la teoría sean ucranianos y estén en territorio ucraniano.
2 K 49
javibaz #2 javibaz
La sede de la UE indicó que las medidas apuntan a “los responsables de la deportación ilegal sistemática, el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido el adoctrinamiento y la educación militarizada, de menores ucranianos, así como su adopción ilegal y su traslado a la Federación de Rusia y dentro de territorios temporalmente ocupados”.

O lo que es lo mismo, sin pruebas.
4 K 37
#5 Dav3n
#2 Quién necesita pruebas cuando te las puedes inventar?
3 K 44
Andreham #21 Andreham *
Las raíces de los niños ucranianos son rusas.

Just saying.

Igual que tus raíces son latinas, aunque no formes parte de Italia.

Eso va para #_19 que no le gusta que le desmonten la propaganda.

Cero problema con la sanción, los niños no se usan. Ahora a hacer lo mismo con los que han hecho lo mismo pero x10, por eso de no parecer unos hipócritas de mierda y que realmente se demuestre que les importan los niños.
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#19 pozz
Nazis rusos que secuestran a decenas de miles de niños ucranianos para rusificarlos, para borrarles sus raices.... y lo ams surrealista, es que hay unos cuantos hijo putas en occidente que aplauden a estos nazis rusos. :palm:
3 K -10

menéame