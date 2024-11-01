La UE sanciona a rusos por secuestro de niños ucranianos

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a 16 funcionarios acusados de ayudar a Rusia a secuestrar a decenas de miles de niños de Ucrania y obligarlos a cambiar su identidad o a ser dados en adopción. También se impusieron sanciones a siete centros sospechosos de adoctrinar a niños o de entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania. Más de 130 personas y “entidades” están ahora sujetas a prohibiciones de viaje en la UE y a congelaciones de activos.
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Es más, acaso Rusia está en la UE?
Acaso lo está Ucrania?
Tendrás que afinar mucho más si pretendes justificar los tiros en el pie de nuestras ratitas europeas
si no se termina con un "oh, wait!" hay quien no lo pilla
De todas formas, verás que mucha gente no te ha entendido, cosas de la escritura, por eso es importante el uso del
Europa: data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/search/WyJuYXRpb25hbGl0eS9WRSIs
UK: www.gov.uk/government/publications/venezuela-sanctions-guidance/venezu
Y lo mismo con nosecuántos otros países que no tienen cercanía alguna con Europa sanctionsmap.eu/
Los iraníes ... sí.
La mitad de la población en el este de Ucrania es rusa. Cuando la línea del frente se acerca a una población se desaloja casi por completo, unos se van al este y otros al oeste en función de su etnia o ideología.
Tampoco tendría mucho sentido que mandaran a Ucrania a los niños huérfanos que quedaron en el lado ruso, aunque en la teoría sean ucranianos y estén en territorio ucraniano.
O lo que es lo mismo, sin pruebas.
Just saying.
Igual que tus raíces son latinas, aunque no formes parte de Italia.
Eso va para #_19 que no le gusta que le desmonten la propaganda.
Cero problema con la sanción, los niños no se usan. Ahora a hacer lo mismo con los que han hecho lo mismo pero x10, por eso de no parecer unos hipócritas de mierda y que realmente se demuestre que les importan los niños.