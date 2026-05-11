La UE restablece vínculos comerciales con Siria 15 años después

La mayoría de las sanciones occidentales contra Siria fueron levantadas el año pasado, tras la caída del gobierno de Al Asad a manos de un levantamiento liderado por el actual presidente, Ahmed al Sharaa. La reactivación del acuerdo de cooperación eliminaría las restricciones a las importaciones de ciertos productos sirios, incluidos el petróleo y los derivados del petróleo, así como oro, metales preciosos y diamantes. La decisión "envía una clara señal política" del compromiso de la UE de volver a implicarse con Siria.