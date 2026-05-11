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La UE restablece vínculos comerciales con Siria 15 años después

La UE restablece vínculos comerciales con Siria 15 años después

La mayoría de las sanciones occidentales contra Siria fueron levantadas el año pasado, tras la caída del gobierno de Al Asad a manos de un levantamiento liderado por el actual presidente, Ahmed al Sharaa. La reactivación del acuerdo de cooperación eliminaría las restricciones a las importaciones de ciertos productos sirios, incluidos el petróleo y los derivados del petróleo, así como oro, metales preciosos y diamantes. La decisión "envía una clara señal política" del compromiso de la UE de volver a implicarse con Siria.

| etiquetas: ue , siria , comercio
8 0 0 K 93 politica
12 comentarios
8 0 0 K 93 politica
Comentarios destacados:    
Ripio #1 Ripio
¡Toma Unión Europea!
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makinavaja #4 makinavaja
#1 Que pronto se olvidan las cabezas cortadas...
4 K 74
perrico #5 perrico
Un terrorista deja de serlo en cuanto le pones un traje y una corbata.
Entonces se convierte en una persona de bien por arte de magia.
2 K 50
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#5 pero mira que cara de majo le han puesto en la foto, con esa sonrisa sólo puedes quererlo xD
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Herumel #9 Herumel
Así mismo empezó Saddam, Ahmed al-Charaa, siendo aliado, te diría más, en ambos casos Israel mediante.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Que dice a esto el amo aliado Trump?
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nopolar #3 nopolar
#2 Será orden suya, el gobierno que hay ahora en Siria ¿quien lo puso?
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#8 pirat
A mí el bachar me recordaba a nuestro preparao...
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pitercio #12 pitercio *
Se veía venir, un día estás en el Isis destripando inocentes y otro te regala Trump perfumes en la casa blanca, te haces selfies con Felipe, te da achuchones Macrón.
#8 mira, son shurprimos  media
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oceanon3d #10 oceanon3d *
Vaya ... espero que vuelva la hoja de Latakia Siria a mis pipas en no mucho.
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#11 hackerman
Es una democracia ejemplar de troncha mozas
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#7 Marcus78
Blanqueamiento y a correr
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menéame