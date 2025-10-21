La UE da luz verde al permiso de conducir a partir de 17 años

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a autorizar a los jóvenes de 17 años a obtener el carné para conducir, aunque tendrán ir acompañados por un conductor experimentado hasta que cumplan la mayoría de edad. Además, los conductores noveles estarán de prueba al menos dos años. También se ampliará la validez del carné de coche y moto a 15 años.
-Oiga, usted no sabe que esto es un hospital?
-Y usted no sabe dónde me he metido el carnet.
Por otro lado, un adolescente acompañado por un adulto (responsable) es menos propenso a hacer locuras...