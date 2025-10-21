La UE da luz verde al permiso de conducir a partir de 17 años

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a autorizar a los jóvenes de 17 años a obtener el carné para conducir, aunque tendrán ir acompañados por un conductor experimentado hasta que cumplan la mayoría de edad. Además, los conductores noveles estarán de prueba al menos dos años. También se ampliará la validez del carné de coche y moto a 15 años.