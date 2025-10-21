edición general
7 meneos
17 clics

La UE da luz verde al permiso de conducir a partir de 17 años

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a autorizar a los jóvenes de 17 años a obtener el carné para conducir, aunque tendrán ir acompañados por un conductor experimentado hasta que cumplan la mayoría de edad. Además, los conductores noveles estarán de prueba al menos dos años. También se ampliará la validez del carné de coche y moto a 15 años.

| etiquetas: carnet de conducir , menores de 17
6 1 1 K 61 actualidad
10 comentarios
6 1 1 K 61 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra *
- Buenas , venía a sacarme el carnet de conducir.
-Oiga, usted no sabe que esto es un hospital?
-Y usted no sabe dónde me he metido el carnet.
9 K 105
ChatGPT #9 ChatGPT
#8 bueno, mejor que "hijo, yo controlo"...
2 K 33
Garbns #10 Garbns
#9 Lo ponía por lo de tu última frase y el paréntesis (responsable) xD xD
0 K 10
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
No sé de qué manera conductor con un adulto hace más segura la conducción si el vehículo no tiene los mandos duplicados como los de autoescuela.
1 K 23
ChatGPT #5 ChatGPT
#4 la conducción no solo es manejar el vehículo, es entender la situación, comprender el entorno, tener la experiencia para saber qué puede pasar o qué van a hacer los demás, etc.
Por otro lado, un adolescente acompañado por un adulto (responsable) es menos propenso a hacer locuras...
2 K 28
Garbns #8 Garbns
#5 Me lo veo venir, hijo, conduce tú que me he tomado 4 vinos al comer... no te preocupes que yo te indico
2 K 27
#7 EISev
#4 depende de si el adulto le azuza a ponerse a 150 o no
0 K 15
ChatGPT #2 ChatGPT
lo que sea para conseguir vender más coches, solo les faltó decir que a los 17 debe conducirse un coche alemán, nada de chinadas
0 K 10
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#2 a ver si así heredan el coche de papá y papá se compra uno nuevo de una vez, que tiene 15 años y eso no es sostenible (para la industria)
0 K 14
#6 EISev
#3 15 solo, y ya pensando cambiarlo, qué malo le habrá salido
0 K 15

menéame