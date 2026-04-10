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La UE admite que sanciona a periodistas sin pruebas de ilegalidad ni vínculos con Rusia

El documento remitido al tribunal por el Consejo de la UE admite abiertamente que las salvaguardas del derecho penal, como la presunción de inocencia o la necesidad de una condena previa, "no son aplicables" en este proceso sancionador. Además, el organismo reconoce la actividad del periodista como un "patrón de comportamiento mayormente no ilegal", es decir, acepta que las conductas perseguidas no constituyen delitos. Pese a esta admisión de legalidad en la conducta de Doğru, la UE mantiene medidas tan graves como el embargo de sus cuentas

| etiquetas: ue , sanciona , periodistas , pruebas , vínculos , rusia , ilegalidad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Dav3n
Demócratas progresistas NAFO justificando el fascismo de la UE en 3,2,1...
6 K 101
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
#1 Negacionista de Bucha negando que los rusos perpetraron una matanza de Bucha en 3,2,1... :troll:

Por cierto, está bien que reconozcas implícitamente que no eres ni demócrata ni progresista.
2 K 26
#8 Dav3n
#5 Pobrecito, Soplaplú, al final los nazis se juntan con los nazis y se cierra el circulo sobre la nafada, eh? Qué triste que apoyéis a Israel a través de vuestro amado ídolo, eh?

No decaigas en tu cruzada de pegar ese enlace, cuantos años llevas ya dando la turra?

He perdido la cuenta de tu propaganda :-D
4 K 74
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
#8 ¿A qué nazis te refieres, negacionista de Bucha? ¿A los de la Brigada 88ª del Ejército Ruso?  media
1 K 16
#11 Dav3n *
#10 Uffff como me aburres, fascistilla de tres al cuarto xD

24K mensajes de NAFO y todavía con el mismo cuento, no sé cómo todavía pueden pagarte por semejante chapuza :-D

La cosa es que pongas lo que pongas, Zelensky le come el rabito a Netanyahu y tú aquí, defendiendo el fascismo de una Europa que sentencia sin juicios.

:clap: :clap: :clap:
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#2 Dav3n
@admin ya tenemos el primer voto de spam cuando solo hay que mirar mi historial de envíos para ver que @antesdarle se lo saca de la manga.
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#6 Dav3n
#_3 Eso eso, mira para otro lado y justifica el fascismo europeo mientras aplaudes que tu amado Zelensky se de el agua a buches con los genocidas.

Otra demócrata de bien que ve estupendo lo de pasarse la ley por el forro con cualquiera que discrepe.

Bonita Europa estáis dejando, moñecos.
5 K 94
Rixx #4 Rixx
The Inquisition returns
4 K 78
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#4 ¿Le ponen una sanción a un periodista y vuelve la inquisición?
Pero si buscas en google "periodista" y "prorruso" salen noticias sobre el espía Pavel Gonzalez que se hacía pasar por periodista xD
0 K 6
cocolisto #7 cocolisto
El fascismo como legalidad.La UE y su pozo de miseria.
3 K 63
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Al menos no los encarcela masivamente por opinar en contra del amado líder

En el mundo la cosa está así:
rsf.org/es/clasificacion
Y los países de la UE no están precisamente al final de la lista
1 K 17

menéame