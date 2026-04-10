La UE admite que sanciona a periodistas sin pruebas de ilegalidad ni vínculos con Rusia

El documento remitido al tribunal por el Consejo de la UE admite abiertamente que las salvaguardas del derecho penal, como la presunción de inocencia o la necesidad de una condena previa, "no son aplicables" en este proceso sancionador. Además, el organismo reconoce la actividad del periodista como un "patrón de comportamiento mayormente no ilegal", es decir, acepta que las conductas perseguidas no constituyen delitos. Pese a esta admisión de legalidad en la conducta de Doğru, la UE mantiene medidas tan graves como el embargo de sus cuentas
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Por cierto, está bien que reconozcas implícitamente que no eres ni demócrata ni progresista.
No decaigas en tu cruzada de pegar ese enlace, cuantos años llevas ya dando la turra?
He perdido la cuenta de tu propaganda
24K mensajes de NAFO y todavía con el mismo cuento, no sé cómo todavía pueden pagarte por semejante chapuza
La cosa es que pongas lo que pongas, Zelensky le come el rabito a Netanyahu y tú aquí, defendiendo el fascismo de una Europa que sentencia sin juicios.
Otra demócrata de bien que ve estupendo lo de pasarse la ley por el forro con cualquiera que discrepe.
Bonita Europa estáis dejando, moñecos.
Pero si buscas en google "periodista" y "prorruso" salen noticias sobre el espía Pavel Gonzalez que se hacía pasar por periodista
En el mundo la cosa está así:
rsf.org/es/clasificacion
Y los países de la UE no están precisamente al final de la lista