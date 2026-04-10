La UE admite que sanciona a periodistas sin pruebas de ilegalidad ni vínculos con Rusia

El documento remitido al tribunal por el Consejo de la UE admite abiertamente que las salvaguardas del derecho penal, como la presunción de inocencia o la necesidad de una condena previa, "no son aplicables" en este proceso sancionador. Además, el organismo reconoce la actividad del periodista como un "patrón de comportamiento mayormente no ilegal", es decir, acepta que las conductas perseguidas no constituyen delitos. Pese a esta admisión de legalidad en la conducta de Doğru, la UE mantiene medidas tan graves como el embargo de sus cuentas