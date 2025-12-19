edición general
La UE acuerda financiar a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros financiado a través de deuda conjunta europea

"Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia haya pagado las reparaciones. Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", agregó.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Imprimimos dinero, para una vez acabada la guerra:
A) Rusia paga
B) se congelan sus activos y se usan para pagar la deuda

Pues lo veo bien, ahora toca empezar a aplicar el mismo método a otros países invasores véase Israel con Gaza y Cisjordania.
#3 candonga1
#2 Los hay que no van a tener que pagar:

Lo lograron, eso sí, prometiendo a tres países díscolos —Hungría, Eslovaquia y, ahora, República Checa— que ellos quedan fuera de este esquema, que tendrán un tratamiento legal especial y que en ningún caso tendrán que responder de estos activos rusos.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 era eso o que no saliera adelante. Pues lo siguiente es que un país proponga lo mismo contra otros invasores y se deje al margen a los países que no quieran participar
#5 candonga1
#4 No van a haber eggs de hacer lo mismo contra este país invasor que dices.
DonLenguita #1 DonLenguita
La pregunta es ¿Para comprar armas a quien? A EEUU, a Trump?
Para mejorar este esperpento sería mejor comprarle armas a Rusia y municiones???? {0x1f622} ????
