Ucrania utiliza 'cañas de pescar' para derribar drones rusos en pleno vuelo a precio de saldo

Como informa Business Insider, Ucrania está experimentando con un método inusual, pero eficaz para hacer frente a la presión constante de los drones rusos en el frente: interceptores aéreos equipados con un sistema mecánico extremadamente simple, conocido de forma informal como la caña de pescar, pensado para derribar aparatos enemigos en pleno vuelo a un coste mínimo. La iniciativa ha sido difundida por la 46ª Brigada Aeromóvil Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas, que ha publicado varias grabaciones donde se aprecia el funcionamiento
| etiquetas: ucrania , cañas , pescar , derribar , drones , rusos , vuelo , precio , saldo
Dinero no, que se lo queda él y sus amigos.
Sinceramente estas noticias NO ME INTERESAN, es propaganda para el negocio de guerra
Esta semana tengo cita al doctor... buena noche