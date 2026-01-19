edición general
Ucrania utiliza 'cañas de pescar' para derribar drones rusos en pleno vuelo a precio de saldo

Como informa Business Insider, Ucrania está experimentando con un método inusual, pero eficaz para hacer frente a la presión constante de los drones rusos en el frente: interceptores aéreos equipados con un sistema mecánico extremadamente simple, conocido de forma informal como la caña de pescar, pensado para derribar aparatos enemigos en pleno vuelo a un coste mínimo. La iniciativa ha sido difundida por la 46ª Brigada Aeromóvil Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas, que ha publicado varias grabaciones donde se aprecia el funcionamiento

Spirito #2 Spirito
Ya sabéis lo que tenéis que enviar a Zelenski la camarilla yanquineja.

Dinero no, que se lo queda él y sus amigos.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Si hubieran preguntado hace tiempo al I+D español, seguramente ya tendrían drones con palos
NATOstrófico #3 NATOstrófico
El Confidencial cada día más ridículo
kastanedowski #4 kastanedowski
Se me ocurrió preguntar al ChatGPT cuanto ha gasta Espana los ultimos 5 años en la guerra y que lo comparara con el gasto en educacion y salud...

Sinceramente estas noticias NO ME INTERESAN, es propaganda para el negocio de guerra

Esta semana tengo cita al doctor... buena noche
