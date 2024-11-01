edición general
"Ucrania será nuestra en dos años": Dugin reveló el plan. El trabajo ya está en marcha [ruso]

El director del Instituto de Constantinopla, filósofo y figura social y política, Alexander Dugin, nombró el plazo para la liberación de Ucrania, en un máximo de dos años: Ucrania será enteramente nuestra. Quizás mucho antes. Allí ya no quedará ningún rastro de soberanía, ya que los ucranianos no saben en absoluto cómo utilizarla. Nunca supieron cómo y nunca aprenderán. No es el caso – habló el filósofo en su canal "AGDchan".

Pertinax #2 Pertinax *
Si en Rusia 2 semanas son 4 años, hay tiempo de sobra para comer. El fascio ruso no tiene vergüenza.
#5 pozz
Los nazis rusos lo dicen alto y claro... lo realmente alucinante, es la cantidad de subnormales que tenemos en occidente negando lo que estos nazis dicen por activa y por pasiva.
#4 Grahml
Qué va a decir un ultranacionalista.
Elbaronrojo #1 Elbaronrojo
Su mensaje en telegram.

t.me/Agdchan/24118

Ucrania será nuestro total en 2 años. Tal vez mucho antes. No habrá más soberanía allí a raíz, ya que los ucranianos no saben cómo usarla. Nunca se sabe y nunca aprenderá. No ese caso.
Por lo que sé, se está trabajando en un plan detallado para la integración de la sociedad ucraniana en el espacio común del mundo ruso. Se está trabajando en libros de texto, programas de emergencia para la curación masiva, rehabilitación mental.
Un proyecto

mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#1 Los que van a durar dos años son ellos. Se ve que tienen avanzada la pancreatitis crónica.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#1 Sí. Nazismo
Lenari #3 Lenari *
un plan detallado para la integración de la sociedad ucraniana en el espacio común del mundo ruso

Corrección: "la integración de la sociedad ucraniana las ucranianas", porque ucranianos ya no queda casi ninguno :troll:
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Hay que liberar a Ucrania de los ucranianos
ostiayajoder #6 ostiayajoder
Probablemente rusos tampoco
