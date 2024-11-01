Ucrania quiere llamar a parte de su territorio "Donnyland" para congraciarse con Trump y poner fin a la guerra con Rusia: informe

"Donnyland" parece ser un guiño a la afición del presidente por poner su nombre en todo, desde edificios federales y rascacielos hasta cuentas bancarias y monedas conmemorativas. El apodo se sugirió en un "intento de convencer a la administración Trump de que se opusiera con más fuerza a las demandas territoriales de Rusia ", y fue mencionado por primera vez "en parte en broma" por un traductor ucraniano, según The New York Times , que cita a cuatro personas familiarizadas con las negociaciones.