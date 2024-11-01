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Ucrania quiere llamar a parte de su territorio "Donnyland" para congraciarse con Trump y poner fin a la guerra con Rusia: informe

"Donnyland" parece ser un guiño a la afición del presidente por poner su nombre en todo, desde edificios federales y rascacielos hasta cuentas bancarias y monedas conmemorativas. El apodo se sugirió en un "intento de convencer a la administración Trump de que se opusiera con más fuerza a las demandas territoriales de Rusia ", y fue mencionado por primera vez "en parte en broma" por un traductor ucraniano, según The New York Times , que cita a cuatro personas familiarizadas con las negociaciones.

| etiquetas: donnyland , ucrania , eeuu , donald trump , donbás
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5 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
fue mencionado por primera vez "en parte en broma" por un traductor ucraniano

La que ha liado el pollo este y ahora no sabe dónde meterse :troll:
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
El Donbas pasa a llamarse Donnyland :troll:
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Kantinero #2 Kantinero
No me creo una mierda...
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#4 UNX
Eso sería patético, nivel Corina Machado.
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Venga va.
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menéame