Ucrania anuncia conversaciones formales con EEUU en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

El Gobierno de Ucrania ha confirmado este viernes el inicio "en los próximos días" de una reunión formal en Suiza con representantes de Estados Unidos para tratar el plan de paz que ha planteado el presidente norteamericano, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.
Izará la bandera de batalla francesa,
Para que luego digan que comentar en Menéame es complicado
¡Cachis! ¡Cachis! Los rusos éstos es que no tienen ni corazón ni alma.
Ya lo de ir el a detener a los rusos lo deja para otro dia
100.000 millones de los fondos congelados se dedicarían a la reconstrucción, las putas, digo la UE, ponen 100.000 millones más. Eso sí, el 50% de los beneficios, para EEUU.
Se quede con lo que se quede, la UE pierde igual.
Y ojito que falta otra cosa. Los imbéciles de europa cerraron sus filiales en rusia, vendiéndolas a locales. A ver cómo se recupera eso.
14.- Los fondos congelados [a Rusia] se utilizarán del siguiente modo:
100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por EE UU para reconstruir e invertir en Ucrania.
EE UU recibirá el 50% de los beneficios de esta operación.
Europa añadirá 100.000 millones para aumentar la inversión disponible en la reconstrucción de Ucrania
Buen punto, se me había olvidado el asunto.
. En un ejercicio de lameculismo las empresas de la UE han vendido sus activos en Rusia. A ver quién paga el pato ahora.
Por supuesto, también, retirar las acusaciones falsas sobre aquel montaje de Bucha, por los asesinatos contra civiles cometidos por los neonazis ucranianos... ... ...
En fin...
Qué lastima, de verdad, el bárbaro drama del Pueblo ucraniano, usado por esos miserables psicópatas de la OTAN, especialmente EEUU.
No creo que haya Justicia posible ni en éste mundo ni en mil que existieran para tantísimo dolor que ha provocado la OTAN.
Y, bueno, ¿Cómo van a justificar ahora tantísimo embuste y manipulación?
Es tremendo.
La alterniva, es que esto se congele, y se den de hostias unos cuantos meses más, y volvamos al punto anterior recurrentemente.
Lo mejor que no se gastan en qrmamento como pretende von der brujen.
No solo los europeos no los tocan sino que les toca apoquinar otros 100. 000 , más la entrada de Ucrania en la ue por via exprés!!! con el coste que conlleva.
Ahora entiendo que no se quiera que la guerra acabe.
Ahora empieza otro negocio tanto o más jugoso, el de la reconstrucción en el que los americanos ya se han asegurado como mínimo el 50% del beneficio directo en el empleo de los fondos de recontruccion que han sido comprometidos. Europa ha asegurado a Ucrania 10000 millones sin asegurar el retorno económico de dicha inversión ni el beneficio a sus empresas de construcción que si han asegurado los americanos.
Europa sigue siendo la puta que pone la cama para los yankinejos.