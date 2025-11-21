edición general
Ucrania anuncia conversaciones formales con EEUU en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

Ucrania anuncia conversaciones formales con EEUU en Suiza para discutir el plan de paz de Trump

El Gobierno de Ucrania ha confirmado este viernes el inicio "en los próximos días" de una reunión formal en Suiza con representantes de Estados Unidos para tratar el plan de paz que ha planteado el presidente norteamericano, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.

cenutrios_unidos
Ucrania va izar la bandera de Japon dentro de poco.
Pertinax
#1 En dos semanas concretamente.
woody_alien
#1 Y Europa pagará la fiesta.
SeñorMarron
#11 Europa no ha firmado ni se ha pronunciado, con Von der Leyen solo podemos esperar otra lamida de ojete a EE.UU., Macron y Mertz no creo que estén muy contentos, estarán tirándose de los pelos. De momento la UE está muy callada, desconfiad y agarraos la cartera
woody_alien
#12 Pues el plan es claro, 100k millones tiene que poner la UE y Gertrud Albrecht lamerá el ojete de Trump - www.meneame.net/story/28-puntos-dle-plan-trump-ucrania
Don_Pixote
#1 como en los 50 tratados anteriores que ha hecho Trump
HeilHynkel
#1

Izará la bandera de batalla francesa,  media
Feliberto
#24 Esa es cuando te rindes y ya, la bandera japonesa es cuando te rindes y encima te dejan el culo como la idem.
ElenaCoures1
#1 Ese comentario lo has copiado y pegado 1000 veces desde el primer día de la invasión
Para que luego digan que comentar en Menéame es complicado
cocolisto
"Tenemos por aquí,Zelenski,un plato de lentejas".
Spirito
¡Cachis! El pobre Zelensky tendrá que volver a firmar el plan de paz de Minsk que incumplió antes de que comenzara la guerra y, seguramente, él y su camarilla tendrán que devolver los miles de millones de dólares robados en corrupción, pobre. :foreveralone:

¡Cachis! ¡Cachis! Los rusos éstos es que no tienen ni corazón ni alma.
Atusateelpelo
Dice Pozz que los cojones, que aqui hasta el ultimo ucraniano con tal de detener a los perfidos rusos.

Ya lo de ir el a detener a los rusos lo deja para otro dia :-D
HeilHynkel
#6

100.000 millones de los fondos congelados se dedicarían a la reconstrucción, las putas, digo la UE, ponen 100.000 millones más. Eso sí, el 50% de los beneficios, para EEUU.
Ysinembargosemueve
#25 Y Rusia podrá quedarse con 100.000 efectivos europeos que hay allí, es decir quien pierde es la UE.
HeilHynkel
#32

Se quede con lo que se quede, la UE pierde igual.

Y ojito que falta otra cosa. Los imbéciles de europa cerraron sus filiales en rusia, vendiéndolas a locales. A ver cómo se recupera eso.
Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Si que lo dice, per no lo había entendido bien, Rusia no tiene que dar el visto bueno, es la UE la que ya pone los 200.000 M$, porque obviamente es a quien se los va a reclamar judicialmente Rusia.

14.- Los fondos congelados [a Rusia] se utilizarán del siguiente modo:

100.000 millones de dólares en activos rusos congelados se invertirán en esfuerzos liderados por EE UU para reconstruir e invertir en Ucrania.
EE UU recibirá el 50% de los beneficios de esta operación.
Europa añadirá 100.000 millones para aumentar la inversión disponible en la reconstrucción de Ucrania

elpais.com/internacional/2025-11-21/los-28-puntos-del-plan-de-paz-que-
jfgaliza
#7 creo que no me has entendido, hablo de las propiedades y fondos de empresas europeas que Rusia ha congelado en reciprocidad. Eso no lo he visto en el acuerdo, así que entiendo que hay luz verde para que Rusia simplemente se los quede. Por eso da igual que use los fondos rusos que Europa ha congelado, no va a haber reclamación judicial porque Rusia también es firmante del acuerdo.
Tunguska08Chelyabinsk13
#8 Eso será una medida equivalente a propiedades y fondo de empresas rusas, si es que se ha hecho en la UE. Pero no habrá algo equivalente a los 200-300.000 M$ de bancos estatales congelados, porque si hubiera sido algo equivalente, se hubieran sacado los fondos esos. Por algo Bélgica no da el visto bueno para que se utilicen.
HeilHynkel
#8

Buen punto, se me había olvidado el asunto.

. En un ejercicio de lameculismo las empresas de la UE han vendido sus activos en Rusia. A ver quién paga el pato ahora.
NATOstrófico
#0 Enhorabuena, el “nazi” ya te ha dado el voto de calidad a la noticia
egae
Curioso que vayan a Suiza,hasta ahora siempre se acudía a Washington. Parece que si hay algo diferente esta vez
OrialCon_Darkness
#13 o igual es que el baldomero tiene que ir a hacer algún depósito en algún banco, que los presidentes no pasan por aduana :troll:
EsanZerbait
#13 más curioso que negocie con usa en vez de con quién está guerreando
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM festejando el plan de paz de Gaza.
Spirito
Por cierto, veo bastante difícil el plan de paz de la OTAN con Rusia, a menos que, la OTAN como derrotada, porque ha sido derrotada, claro, indemnicen a Rusia por la destrucción del Nord Stream I y II, que devuelvan el dinero robado y sus intereses, que paguen el daño causado a Rusia tanto por los bloqueos como por las muertes innecerias que ha provocado la OTAN... y que se retiren de las fronteras rusas con garantías de lo volver a comprometer la seguridad rusa... entre otras cuestiones.

Por supuesto, también, retirar las acusaciones falsas sobre aquel montaje de Bucha, por los asesinatos contra civiles cometidos por los neonazis ucranianos... ... ...

En fin...
Tunguska08Chelyabinsk13
#16 Todo son intereses, así que eso nunca va a pasar, porque Rusia quiere que le quiten las sanciones, que le devuelvan su dinero congelado y volver a comerciar con Occidente como antes. Quien se lleva las hostias es Ucrania, que es el papel que Occidente le ha otorgado. Y la pasta nos la sacan a los europeos, para financiar todo esta aventura, joder el estado del bienestar, y así para llevarse la pasta los fondos de capital riesgo, armamentistios y de reconstrucción en terceros países, tras regar con sobres a todos los implicados en ese ingente trasvase de dinero de los impuestos europeos.
Spirito
#21 Así es.

Qué lastima, de verdad, el bárbaro drama del Pueblo ucraniano, usado por esos miserables psicópatas de la OTAN, especialmente EEUU.

No creo que haya Justicia posible ni en éste mundo ni en mil que existieran para tantísimo dolor que ha provocado la OTAN.

Y, bueno, ¿Cómo van a justificar ahora tantísimo embuste y manipulación?

Es tremendo.
Ysinembargosemueve
#21 Ucrania se lleva las hostias a gusto, ellos solos se han creído los cantos de sirena de la OTAN, son tan soberbios que se creyeron sus propios sueños, que pena que cientos de miles tengan que sufrir por la avaricia de unos cuantos, espero que se lo hagan pagar a los nazis que les gobiernan.
Tunguska08Chelyabinsk13
Yo creo que con las amenazas de retirar toda la ayuda, Trump conseguirá que firme Zelensky. Los rusos obviamente no van a aceptar eso de que donar los 100.000 millones retenidos en bancos europeos a Ucrania, así que la UE se ofrecerá a regalar en lugar de 100.000 millones, 200.000 millones. Y con algunos flecos más se acabará la guerra en Ucrania. Sin garantía alguna por parte de los USA de que vaya a atacar a los rusos, si vuelven a atacar. // pitoniso

La alterniva, es que esto se congele, y se den de hostias unos cuantos meses más, y volvamos al punto anterior recurrentemente.
jfgaliza
#5 no dice nada de los activos europeos congelados por Rusia en reciprocidad a las medidas.... vamos, que se asume que son unos por otros, es decir, que será la UE quien realmente ponga al final esos 100.000 millones...
Tunguska08Chelyabinsk13
Aunque bueno, entiendo que si Rusia firma, está dando el visto bueno a utilizar sus fondos congelados. Menos mal, que no depende solo de los vendepatrias de la UE... :-O
CarlosSanchezDiaz
#15 en los otros planes , que eran un calco de este último, los fondos son para reconstruir las dos Ucranias , por decirlo de alguna manera, la del este, la Rusa que es la que peor parada ha salido y la del oeste la Ucrania que se salva de Rusia.
Lo mejor que no se gastan en qrmamento como pretende von der brujen.
Tunguska08Chelyabinsk13
#18 La cuestión es que sin el visto bueno ruso, porque es su dinero, si se gasta, te lo podrá reclamar, y tendrá que salir de nuestros impuestos. También está bien que está en un banco belga la mayoría, y supongo que no serán tan idiotas de dar el OK, sin provisionar la pasta de todos la de la UE, y eso haga que no se toque tampoco.
CarlosSanchezDiaz
#19 cierto. Los planes europeos eran un suicidio inviable. Más ahora que llega el primo de zumosol y lo reclama como suyo y ruso a pachas.
No solo los europeos no los tocan sino que les toca apoquinar otros 100. 000 , más la entrada de Ucrania en la ue por via exprés!!! con el coste que conlleva.
Ahora entiendo que no se quiera que la guerra acabe.
drstrangelove
Zelensky no veas, ha sido decirle que no le mandan más minolles ni más coca, y ha saltado como una mona en celo.
ElenaCoures1
#9 Como las otras 40 veces que se lo han dicho ¿A que sí?
frigoneto
Se acaba el robo de gastar dinero público en comprarles armas de los americanos a los ucranianos {lo de exigir que Europa tenga que gastar el 5% del PIB sino blabla Putin nos invade, todavía tendrá vigencia, además de que seguiremos comprándole a los US gas licuado}.

Ahora empieza otro negocio tanto o más jugoso, el de la reconstrucción en el que los americanos ya se han asegurado como mínimo el 50% del beneficio directo en el empleo de los fondos de recontruccion que han sido comprometidos. Europa ha asegurado a Ucrania 10000 millones sin asegurar el retorno económico de dicha inversión ni el beneficio a sus empresas de construcción que si han asegurado los americanos.

Europa sigue siendo la puta que pone la cama para los yankinejos.
