Ucrania abrirá centros de exportación de armas probadas en el campo de batalla en toda Europa, afirma Zelenski (EN)

Ucrania abrirá centros de exportación de armas probadas en el campo de batalla en toda Europa, afirma Zelenski (EN)

Ucrania abrirá 10 centros de exportación de armas en Europa en un importante cambio de política en tiempos de guerra, anunció el lunes el presidente Volodymyr Zelenski.

masde120
Nos piden dinero de nuestros impuestos, se lo regalamos a ucrania con los que ellos hacen armas que luego nos venden por más dinero de nuestros impuestos...
Infinite money glitch?

ElenaCoures1
#3 Solo te faltó el detallito de tener su país en guerra por la invasión del fascista y criminal Putin
Una pequeñez

DDJ
El mercaillo de los domingos con armas de un sólo uso xD

Hasta las narcolanchas van a llevar su lanzamisiles portátil :palm:

placeres
#2 Que va precintadas y sin usar. ¿Ya nos hemos olvidado de todas las armas que salieron de yugoslavia? y lo que será peor bandas de ex-militares delinquiendo por toda Europa. Vamos a tener el 2.0 otra vez (Ucranianos y Rusos)

Ucrania vuelve a las andadas como exportador de armas a cualquier pais que se las compre igualmente es una medida de propaganda y demostración de fuerza, anuncian que pueden producir más drones de las que necesitan en el frente.

Supongo que todo el mundo querrá comprar un par de drones para jugar con ellos y probar medidas antidrones porque los vamos a ver hasta en grupos terroristas sí o si en pocos meses.

#5 ernovation
#4 Hace ya tiempo que Ucrania fabrica más drones de los que necesita y los vende.

#11 Dav3n
#5 Permíteme dudarlo.

Ucrania produce más drones de los que quema en el frente porque sabe que quemarlos no le aporta nada dado que lo relevante es sostener al estado que a la vez mantiene la guerra abierta. Hay que cuadrar las cuentas y por ahí tienen como rascar unos leuros.

Que no es lo mismo.

HeilHynkel
#2

Van a vender modelos locales ... El Javelinskii, el Stingeroff, la M-4va ....

Gry
#6 Hay varias empresas estadounidenses intentando fabricar drones sin componentes chinos, la pega es que valen como 10 veces más que los que los llevan.

Gry
Apuesto a que son bastante más baratas que las estadounidenses, a Trump no le va a hacer ni puñetera gracia que les hagan la competencia. :popcorn:

#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Son los pequeños drones de ataque que no fabrica USA y Ucrania tiene 450 modelos fabricados

#10 Dav3n
No reírse de los surnormales...


