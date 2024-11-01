edición general
Turista israelí que fumó en Torres del Paine deberá donar $1 millón a Bomberos: Le prohibieron el ingreso a Chile

Un ciudadano extranjero proveniente de Israel fue condenado a pagar $1 millón de pesos (alrededor de 1000 Euros) a Bomberos de Torres del Paine luego de alcanzar un acuerdo judicial por una infracción cometida al interior del parque nacional, donde encendió un cigarrillo en una zona con prohibición expresa. Halifa Nevo fue formalizado el pasado 14 de enero. Además, se estableció la prohibición de ingreso a Chile por un año, medida que también implica su impedimento para volver a ingresar al Parque Nacional Torres del Paine durante ese periodo

#2 tobruk1234
Se creen con derecho a hacer lo que les de la gana en cualquie parte del mundo, en vez de 1000$ tendria que haber sido 1 año de carcel y 100000$.
Priorat #5 Priorat *
Eso son 980€. Cuando el dolar va delante son pesos. Esto es así en toda Latinoamérica. El $ delante es la moneda nacional.

En Chile los bomberos, como en muchas partes del mundo, son voluntarios y funcionan en base a donaciones y facturas por sus servicios.

#2 No. No son 1.000.000$. Son $1.000.000, total 980€. O sea, nada.
pitercio #1 pitercio
Calderilla en el plan de destrucción, ocupación y saqueo.
GeneWilder #4 GeneWilder
Donde van triunfan.
#3 NoMeVeas *
La justicia que te libras pagando es otra prueba del absurdo ridículo que es la farsa que se han inventado. Las penas de la justicia deberían pagarse con tiempo y esfuerzo, siempre, y los mas graves, con el fin del tiempo del delincuente en sociedad ( pena capital o perpetua).
