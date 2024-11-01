Turista israelí que fumó en Torres del Paine deberá donar $1 millón a Bomberos: Le prohibieron el ingreso a Chile

Un ciudadano extranjero proveniente de Israel fue condenado a pagar $1 millón de pesos (alrededor de 1000 Euros) a Bomberos de Torres del Paine luego de alcanzar un acuerdo judicial por una infracción cometida al interior del parque nacional, donde encendió un cigarrillo en una zona con prohibición expresa. Halifa Nevo fue formalizado el pasado 14 de enero. Además, se estableció la prohibición de ingreso a Chile por un año, medida que también implica su impedimento para volver a ingresar al Parque Nacional Torres del Paine durante ese periodo