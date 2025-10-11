edición general
La tuneladora de la SE-40: hecha a medida por 37 millones de euros y vendida como chatarra tras no utilizarse nunca

El ex director de Carreteras de Ábalos, imputado en la trama del caso Koldo como su jefe, enterró el proyecto y envió a la chatarra el millonario topo mecánico. En una carpa junto a una carretera, con vigilancia las 24 horas y con aire acondicionado para mantener la temperatura constante que requería. Durante más una década, el gigante de acero, hierro y cobre que se diseñó para excavar bajo el río Guadalquivir quedó varado, sin rumbo ni destino. La gigantesca tuneladora, de una longitud equivalente a cuatro pisos

tuneladora , se-40 , 37 millones de euros , sevilla , abalos , carreteras
#1 sliana
las tuneladoras se construyen a medida para el trabajo y cuando termina no se retiran, se entierran en el sitio porque se construyen a medida. asi que el inicio y fin de ese trasto es el esperado, lo que hay que perseguir es el uso que no se le ha dado, digo yo.
Sandilo #2 Sandilo
PSOE en estado puro, el ADN chorizo y putero siempre da la cara. En Andalucía ya los conocemos bien después de sufrirlos 40 años.
