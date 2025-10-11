La tuneladora de la SE-40: hecha a medida por 37 millones de euros y vendida como chatarra tras no utilizarse nunca

El ex director de Carreteras de Ábalos, imputado en la trama del caso Koldo como su jefe, enterró el proyecto y envió a la chatarra el millonario topo mecánico. En una carpa junto a una carretera, con vigilancia las 24 horas y con aire acondicionado para mantener la temperatura constante que requería. Durante más una década, el gigante de acero, hierro y cobre que se diseñó para excavar bajo el río Guadalquivir quedó varado, sin rumbo ni destino. La gigantesca tuneladora, de una longitud equivalente a cuatro pisos