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¿Por qué tu bolsa de patatas está llena de aire? La ciencia tiene una respuesta más allá del mito de la 'estafa comercial'

Es una de las sensaciones más frustrantes a la hora de consumir 'snacks' pero la explicación es bastante simple y tiene todo el sentido del mundo. Aunque lo llamamos aire, las bolsas se inflan con nitrógeno. El aire común tiene mucho oxígeno y eso daña la comida, pues oxida las grasas de las patatas en pocos días. Su función principal no solo reside en desplazar al oxígeno, manteniendo el sabor original fresco durante meses, sino que también impide que crezcan microbios que necesitan aire para vivir.

| etiquetas: bolsa , patata , aire , nitrógeno , snack , comida
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5 comentarios
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#1 Pastis
Compro el argumento del nitrógeno, pero hace unos años con un cuarto de bolsa en nitrógeno y tres cuartos en patatas, duraban igual que ahora con tres cuartos de nitrógeno y un cuarto de patatas. Ahora mucho más nitrógeno y menos alimento.
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#3 NO86
#1 También ayuda a que se rompan menos las porquerías que vienen dentro
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Apotropeo #2 Apotropeo
Si el nitrógeno fuese más caro que las patatas seguro que las llenaban.
2 K 28
abnog #4 abnog
Es más fácil que todo eso.

Las bolsas de patatas se inflan tanto para que cuando vayan apretujadas en cajas no se espachurren unas con otras y se rompan las patatas dentro de la bolsa.

De nada.
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#5 okeil
#4 Pero igual si se llenan con más patatas y menos nitrógeno se obtiene el mismo resultado excepto en la parte de decepción del consumidor, pagar nitrógeno cuando lo que quieres son patatas es frustrante, porque obviamente el nitrógeno sabe menos a patata que las migas de patata frita.
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menéame