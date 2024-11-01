¿Por qué tu bolsa de patatas está llena de aire? La ciencia tiene una respuesta más allá del mito de la 'estafa comercial'

Es una de las sensaciones más frustrantes a la hora de consumir 'snacks' pero la explicación es bastante simple y tiene todo el sentido del mundo. Aunque lo llamamos aire, las bolsas se inflan con nitrógeno. El aire común tiene mucho oxígeno y eso daña la comida, pues oxida las grasas de las patatas en pocos días. Su función principal no solo reside en desplazar al oxígeno, manteniendo el sabor original fresco durante meses, sino que también impide que crezcan microbios que necesitan aire para vivir.