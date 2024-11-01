edición general
El TSJA ordena repetir el juicio de la trama que colocó cocaína en el coche del ecologista Juan Clavero

La sentencia anulada condenó a Manuel Alcaide y a José Miguel Herrera Díaz por un delito de denuncia falsa a un año de prisión y una multa de 15 meses, con una cuota diaria de seis euros, además de imponerles el pago conjunto de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de Clavero. El fallo absolvió al resto de procesados y a la sociedad Breña del Agua Investments S.L. El TSJA abre la puerta a que en el nuevo proceso se enjuicien también los delitos de detención ilegal y conspiración, que no fueron abordados en la vista anterior

vvjacobo #2 vvjacobo
ojalá acaben todos en la puta cárcel, han intentado arruinar la vida a una persona, lo mínimo es que pasen en la cárcel tanto tiempo como ellos quisieron que él pasara
Karmarada #1 Karmarada
"El TSJA abre la puerta a que en el nuevo proceso se enjuicien también los delitos de detención ilegal y conspiración" pero también abre la puerta a que un juez de mierda lo deje en nada.
#3 trasparente
Y al picoleto implicado ¿Le van a empapelar también? Me temo que no, esos siempre se van de rositas, como los que tenían "negocios" con los que vendieron los explosivos a los moros de los trenes.
#4 Beltza01
Recuerdo un control especialmente surrealista que viví hace algunos años y tras el cual registré a fondo mi coche por si aparecía algo que antes no estaba. No había nada raro.
