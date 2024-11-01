El TSJA ordena repetir el juicio de la trama que colocó cocaína en el coche del ecologista Juan Clavero

La sentencia anulada condenó a Manuel Alcaide y a José Miguel Herrera Díaz por un delito de denuncia falsa a un año de prisión y una multa de 15 meses, con una cuota diaria de seis euros, además de imponerles el pago conjunto de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de Clavero. El fallo absolvió al resto de procesados y a la sociedad Breña del Agua Investments S.L. El TSJA abre la puerta a que en el nuevo proceso se enjuicien también los delitos de detención ilegal y conspiración, que no fueron abordados en la vista anterior