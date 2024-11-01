·
más visitadas
14505
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8181
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6497
clics
La invasión
4596
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
4871
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
567
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
605
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
341
México condena intervención militar en Venezuela
454
El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro
453
Marine Le Pen critica ataque de Estados Unidos a Venezuela
Trump es ya la mayor amenaza al orden global movido por la codicia y lejos de su falsa imagen de pacificador
El ataque de EEUU a Venezuela y el secuestro de Maduro confirman a Trump como la mayor amenaza al orden global, llevado por su avidez económica y muy lejos de su falsa imagen de pacificador.
actualidad
#2
manbobi
*
En política exterior da igual realmente si gobierna el partido rojo o el azul. Son indistinguibles. Da igual que sea Obama, Bush padre o hijo, Biden o quien sea. Su agenda la marcan quienes reciben y reparten los fondos, o sea, la industria, la armamentistica, para ser más exactos, la que necesita guerras propias y ajenas y miles de muertos fuera de sus fronteras para sobrevivir.
4
K
59
#6
uyquefrio
#2
Hace muchas décadas que la política está al servicio de los poderes económicos, y en este caso al complejo industrial militar para ser más exactos.
0
K
11
#8
Dragstat
*
#2
"miles de muertos fuera de sus fronteras"
Hasta que se den cuenta de que también pueden ganar dinero sin excesiva penalización teniéndolos dentro.
0
K
20
#10
manbobi
#8
Bueno, de hecho ya tienen sus muertos diarios a tiros.
0
K
11
#1
Spirito
EEUU es lo más parecido a un estado mafioso y lleva así ya décadas, lo que ocurre es que últimamente está ya desmadrado del todo.
4
K
49
#4
Gry
El "orden global" es "lo que digan los EEUU".
Trump podría pegarle un tiro a casi cualquier Jefe de Estado en directo en televisión y las únicas consecuencias serían una carta de protesta de las Naciones Unidas.
2
K
38
#7
Acabose
#4
No seas exagerado, la ONU protestaría bajito y movería su colita con miedo a un posible bombardeo.
0
K
7
#3
candonga1
El líder del Mundo Libre basado en reglas.
1
K
32
#5
cromax
Pero ¿Alguien se tragaba la pantomima de hombre de paz de este tarado?
Más vale que nos vayamos protegiendo de este tipo y su banda porque van a llover ostias a todas caras.
1
K
19
#9
Kmisetas
*
No sé qué disfruto más, si la caida del dictador de Maduro o los panfletos de izquierda llorando muy fuerte. Lo voy a menear para darle visibilidad a este papel de wáter y que queden en evidencia ellos solitos.
0
K
5
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
