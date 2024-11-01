edición general
Trump es ya la mayor amenaza al orden global movido por la codicia y lejos de su falsa imagen de pacificador

El ataque de EEUU a Venezuela y el secuestro de Maduro confirman a Trump como la mayor amenaza al orden global, llevado por su avidez económica y muy lejos de su falsa imagen de pacificador.

Comentarios destacados:      
manbobi #2 manbobi
En política exterior da igual realmente si gobierna el partido rojo o el azul. Son indistinguibles. Da igual que sea Obama, Bush padre o hijo, Biden o quien sea. Su agenda la marcan quienes reciben y reparten los fondos, o sea, la industria, la armamentistica, para ser más exactos, la que necesita guerras propias y ajenas y miles de muertos fuera de sus fronteras para sobrevivir.
4
uyquefrio #6 uyquefrio
#2 Hace muchas décadas que la política está al servicio de los poderes económicos, y en este caso al complejo industrial militar para ser más exactos.
0
Dragstat #8 Dragstat
#2 "miles de muertos fuera de sus fronteras"

Hasta que se den cuenta de que también pueden ganar dinero sin excesiva penalización teniéndolos dentro.
0
manbobi #10 manbobi
#8 Bueno, de hecho ya tienen sus muertos diarios a tiros.
0
Spirito #1 Spirito
EEUU es lo más parecido a un estado mafioso y lleva así ya décadas, lo que ocurre es que últimamente está ya desmadrado del todo.
4
Gry #4 Gry
El "orden global" es "lo que digan los EEUU".

Trump podría pegarle un tiro a casi cualquier Jefe de Estado en directo en televisión y las únicas consecuencias serían una carta de protesta de las Naciones Unidas. :-P
2
#7 Acabose
#4 No seas exagerado, la ONU protestaría bajito y movería su colita con miedo a un posible bombardeo.
0
#3 candonga1
El líder del Mundo Libre basado en reglas.
1
cromax #5 cromax
Pero ¿Alguien se tragaba la pantomima de hombre de paz de este tarado?
Más vale que nos vayamos protegiendo de este tipo y su banda porque van a llover ostias a todas caras.
1
Kmisetas #9 Kmisetas
No sé qué disfruto más, si la caida del dictador de Maduro o los panfletos de izquierda llorando muy fuerte. Lo voy a menear para darle visibilidad a este papel de wáter y que queden en evidencia ellos solitos.
0

